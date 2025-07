El Ministerio Público confirmó la recalificación de los delitos en la investigación contra Miguel Ángel Requejo Astochado, luego de que el hombre de 51 años estrellara su camioneta Lexus contra el salón principal del restaurante ‘El Charrúa’ la noche del último miércoles.

Ahora e l Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, lo i nvestigará por los presuntos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro en agravio de cuatro personas; así como daños en perjuicio de los propietarios del local comercial.

Inicialmente las indagaciones preliminares atribuían los presuntos delitos de daños y lesiones culposas agravadas, por lo que con este cambio la sentencia condenatoria solicitada por la Fiscalía puede ser mayor debido a la gravedad del caso.

“La fiscal provincial Karen Cueva, a cargo de la investigación, precisa que el investigado permanece detenido mientras continúan las diligencias de visualización y transcripción de videos, toma de declaraciones al detenido y agraviados, entre otras", indicó el Ministerio Público mediante un comunicado.

Miguel Ángel Requejo Astochado (51)

Los detalles del incidente

Como se recuerda Requejo Astochado protagonizó una discusión y peleó a golpes con un grupo de cuatro comensales de ‘El Charrúa’ tras haber ingerido una buena cantidad de alcohol. Tras ser expulsado del local, empotró su lujoso vehículo contra la zona donde se hallaba el grupo con el que había tenido una riña.

Fue tal la fuerza del impacto que una parte de la pared y las ventanas del restaurante quedaron destrozados y el vehículo avanzó hasta el salón principal golpeando a dos personas a su paso. Una de ellas esquivó completamente el auto.

El hermano de una de las víctimas declaró que su familiar se encuentra internado y en observación debido a que todo indica que presentaría una hemorragia interna. Fue el más afectado del grupo.

“ Él ha entrado directamente a atentar contra la vida de los que estábamos ahí. Yo me levanté unos segundos antes de que empotrara el auto, si no me levantaba me daba contra la espalda y me dejaba parapléjico o muerto”, dijo uno de los afectados ante los medios.

Por su parte, el autor del ataque reconoció que hubo una pelea previa con los comensales que lo denunciaron y que dichos golpes lo dejaron aturdido.

“Me pegaron una paliza brutalmente. Mi cara estaba llena de sangre, mi ojo no veía (...) Como estaba golpeado no me di cuenta y aceleré. Cuando me doy cuenta ya estaba adentro y me arrepentí. Salí y fui a mi casa”, añadió, con lo cual también aceptó que se dio a la fuga.

Este hombre es ingeniero mecánico y cuenta con un máster en dirección y gestión empresarial. Actualmente es gerente general de la empresa Miromina S.A., una compañía dedicada a la venta de acero para diversos sectores, entre ellos el minero.

Conductor dejó graves daños en restaurante 'El Charrúa'. Foto: Captura de video

