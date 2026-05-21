Resumen

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El requerimiento del Ministerio Público acusa a los investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Foto: César Bueno/Andina/composición GEC
El requerimiento del Ministerio Público acusa a los investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Foto: César Bueno/Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 30 años de pena privativa de la libertad contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido como ‘Chibolín’. El Ministerio Público también pidió 24 años de cárcel para la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta Santur.

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