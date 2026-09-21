FlixBus sigue en evaluación del MTC y no tiene aún fecha para iniciar operaciones, pero insiste y busca iniciar en 2026. (Imagen: Andina)
FlixBus sigue en evaluación del MTC y no tiene aún fecha para iniciar operaciones, pero insiste y busca iniciar en 2026. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

La llegada de FlixBus al mercado peruano de transporte interprovincial vuelve a generar cuestionamientos entre las empresas del sector. COTRAP–APOIP, gremio que agrupa a operadores formales, cuestionó el modelo con el que la compañía alemana busca iniciar operaciones en el país junto a Grupo Polo y pidió a las autoridades aclarar quién será responsable de prestar el servicio.

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