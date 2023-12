Desde muy temprano, hoy, martes 26 de diciembre, cientos de fonavistas reclaman que la Secretaría Técnica del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), ubicada en el jirón Carabaya, en el Centro de Lima, no está ateniendo.

Canal N informó que los aportantes han mostrado su malestar, ya que muchos de ellos vienen desde lejos, ilusionados en poder saber si están inscritos en el padrón y cobrar sus aportes. Reclaman que no fueron informados.

“No atienen porque hoy día es feriado. Necesito saber si me van a atender, he pertenecido a Fonavi, pero por pandemia lo he dejado. Están cerradas las puertas, no sé qué hacer”, dijo una mujer.

MAC de Lima Este atenderán

Por su parte, el coordinador del Centro MAC Lima Este, Jorge Quispe, indicó que hay cinco centros habilitados en Lima y Callao. Y, en regiones, cuentan con diez más.

“Estamos atendiendo desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y en provincia hasta las 5. A quienes tengan dudas, en los Centros MAC brindamos toda la información al respecto, para que puedan hacer el cobro en el Banco de la Nación”, sostuvo.

Agregó que tiene un módulo especial que resuelve todas las consultas sobre el Fonavi.