El ministro de Defensa, Walter Ayala, presidió este lunes 8 de noviembre la ceremonia de reconocimiento del general de División Walter Horacio Córdova Alemán como comandante general del Ejército del Perú (EP). La actividad se realizó en la explanada del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, en el distrito de Chorrillos.

“Hagamos juntos que el honor sea el faro que ilumine nuestro trabajo. Merecedores del legado que nos han dejado nuestros héroes y antepasados, juntos busquemos la mejora continua de nuestra institución en el Bicentenario de nuestra Independencia”, aseguró el general Walter Córdova durante la ceremonia.

“Engrandezcamos nuestra gloriosa institución. Desde el lugar más inhóspito en el que se encuentren, recuerden que somos una organización que, desde su origen, nunca se rindió y está al servicio de nuestra patria. ¡Soldado del Perú, hoy y siempre, hasta quemar el último cartucho!”, puntualizó.

Recordemos que, el pasado 4 de noviembre, el Gobierno designó al general de división Walter Horacio Córdova Alemán en el cargo de comandante general del Ejército del Perú en reemplazo de José Alberto Vizcarra Álvarez, quien pasó a situación militar de retiro.

DENUNCIA PRESIONES

El excomandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez confirmó que existieron presiones desde el Gobierno para que se realicen ascensos en su institución, a los cuales rehusó, pues no correspondía según la meritocracia. Detalló que esto ocurrió en los días previos a que se publicara su pase a retiro, luego de solo tres meses en el puesto.

En declaraciones a RPP, Vizcarra Álvarez aseveró que nunca se le explicaron los motivos por los que se le separó del cargo.

“En primer lugar no es de mi agrado mencionar esto, pero luego de oír al ministro de Defensa, tengo la obligación de informar con la verdad. El principal problema es que tanto ni el presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el comandante general del Ejército actual, me avisaron sobre la decisión de mi pase a retiro. Si bien es cierto que el señor presidente de la República puede elegir al comandante general, eso ya lo hizo hace tres meses y me escogió a mi, entonces si ahora desea relevarme debería haber algún motivo que lo justifique o alguna falta grave”, aseveró.

RECONOCIMIENTO A NUEVO COMANDANTE DE LA FAP

El general del Aire, Alfonso Javier Artadi Saletti, también fue reconocido esta mañana como nuevo comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La actividad fue presidida por el ministro de Defensa, Walter Ayala, en la Base Aérea de Las Palmas.

Durante su discurso, el nuevo comandante general FAP dijo que asume el cargo con un profundo compromiso de honor con la patria, la institución y la familia.

El pasado 4 de noviembre, el Gobierno designó al teniente general FAP Alfonso Javier Artadi Saletti como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú en reemplazo de teniente general FAP Jorge Luis Chaparro Pinto, quien pasó a situación militar de retiro.

