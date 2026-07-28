Alberto Beingolea es el nuevo ministro de Cultura del Gabinete de Keiko Fujimori | Foto: América TV (Captura)
Alberto Beingolea es el nuevo ministro de Cultura del Gabinete de Keiko Fujimori | Foto: América TV (Captura)
Por Redacción EC

Este martes 28 de julio, Alberto Beingolea juró como nuevo ministro de Cultura (Mincul) del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno en la que asumieron funciones los integrantes del Gabinete encabezado por Luis Galarreta.

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