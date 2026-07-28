Este martes 28 de julio, Alberto Beingolea juró como nuevo ministro de Cultura (Mincul) del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno en la que asumieron funciones los integrantes del Gabinete encabezado por Luis Galarreta.

Beingolea tiene trayectoria continua en medios de comunicación como director, conductor y comentarista de periodismo deportivo en televisión, radio y prensa escrita | Foto: América TV (Captura)

CONOCE MÁS: Aumento del sueldo mínimo 2026 en el Perú: cuánto es el nuevo monto y qué otros anuncios hizo Keiko Fujimori

¿Quién es Alberto Beingolea, el nuevo ministro de Cultura?

Alberto Beingolea Delgado es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con maestría en Derecho Penal y estudios concluidos de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Ejerció como congresista de la República durante el periodo 2011-2016. Posteriormente, asumió la presidencia del Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2017 y 2021, organización con la que postuló a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2021.

Keiko Fujimori recibe la banda presidencial

MÁS INFORMACIÓN: Keiko Fujimori: lee aquí el mensaje a la Nación de la presidenta ante el Congreso

En el sector privado, se ha desempeñado como docente universitario (impartiendo cátedras sobre derecho, comunicación y análisis político), además de ejercer la abogacía como consultor y socio fundador de su propia firma legal.

Paralelamente, desarrolló una trayectoria continua en los medios de comunicación como director, conductor y comentarista de periodismo deportivo en televisión, radio y prensa escrita.

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori

Tras jurar al cargo para el periodo gubernamental 2026-2031, la presidentaKeiko Fujimori brindó un mensaje a la Nación ante el Congreso con motivo de Fiestas Patrias, que duró aproximadamente 45 minutos.

La mandataria expuso los siete ejes que marcarán el rumbo de su gobierno y detalló las principales medidas que impulsará en cada uno de ellos. Estos son:

Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana Relanzamiento del PRONAA, Beca 18 y Pensión 65 Obras de infraestructura Simplificación del funcionamiento del Estado Incremento del sueldo mínimo y bono compensatorio para las Mypes Fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y las instituciones Fortalecimiento de la política exterior