Empresario Luis Dyer integra el gabinete de Keiko Fujimori como nuevo ministro de Salud. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Empresario Luis Dyer integra el gabinete de Keiko Fujimori como nuevo ministro de Salud. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento este martes 28 de julio a Luis Dyer como nuevo ministro de Salud, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno como parte de la conformación del gabinete ministerial liderado por Luis Galarreta.