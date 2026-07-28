La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento este martes 28 de julio a Luis Dyer como nuevo ministro de Salud, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno como parte de la conformación del gabinete ministerial liderado por Luis Galarreta.

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Dyer asumió la conducción del Ministerio de Salud tras prestar juramento ante la jefa de Estado, quien continúa designando a los integrantes de su primer gabinete ministerial.

El nuevo titular del sector es empresario del rubro del acero, actividad en la que acumula más de 29 años de experiencia en diversos grupos empresariales internacionales. Actualmente se desempeña como director gerente de la empresa Formamos Acero.

En el ámbito académico, obtuvo una beca Fulbright y es graduado en Negocios Internacionales por Barry University, en Miami (Estados Unidos). Además, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Asimismo, realizó estudios en estrategia en Harvard University (Estados Unidos), Tongji University (China), IEDE Business School (España) y la UPC. También cuenta con formación como auditor de procesos ISO 9001.

En el plano político, Dyer se desempeñó como jefe de personeros de Fuerza Popular durante el reciente proceso electoral y ocupó la misma responsabilidad en anteriores campañas presidenciales del partido.

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Con su incorporación al gabinete presidido por Luis Galarreta, Luis Dyer asumirá la conducción del Ministerio de Salud durante el inicio del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

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