Seminario se desempeñó como viceministra de Turismo y ejercía la dirección de Promoción del Turismo en PromPerú. Durante su gestión en dichos organismos gubernamentales, encabezó estrategias de posicionamiento internacional para el sector, destacando la promoción de Machu Picchu en el certamen de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Foto: Presidencia del Perú
Seminario se desempeñó como viceministra de Turismo y ejercía la dirección de Promoción del Turismo en PromPerú. Durante su gestión en dichos organismos gubernamentales, encabezó estrategias de posicionamiento internacional para el sector, destacando la promoción de Machu Picchu en el certamen de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. Foto: Presidencia del Perú
Por Redacción EC

María Magdalena Seminario juró ante la presidenta Keiko Fujimori como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

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