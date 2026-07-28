María Magdalena Seminario juró ante la presidenta Keiko Fujimori como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

¿Quién es María Magdalena Seminario, la nueva ministra de la Mujer?

La administradora María Magdalena Seminario es licenciada en Administración por la Universidad de Piura y cuenta con una maestría en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de La Rioja, además de estudios de especialización ejecutiva en instituciones como IESE, INCAE y el PAD.

En el ámbito de la administración pública, Seminario se desempeñó como viceministra de Turismo y ejercía la dirección de Promoción del Turismo en PromPerú. Durante su gestión en estos organismos gubernamentales, lideró estrategias de posicionamiento internacional como la promoción de Machu Picchu en el certamen de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo y el proceso de creación e implementación de la Marca Perú, iniciativas que impulsaron el turismo nacional e internacional.

Keiko Fujimori y su Mensaje a la Nación

La presidenta del Perú Keiko Fujimori se dirigió a la ciudadanía mediante el ya tradicional Mensaje a la Nación en el Congreso de la República. Allí, la lideresa de Fuerza Popular estuvo acompañada de Luis Galarreta Velarde (primer vicepresidente) y Miguel Torres Morales (segundo vicepresidente).

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