Huaroc formó parte del equipo institucional de la Defensoría del Pueblo en sus años iniciales de creación y ejerció el cargo de presidente regional de Junín. Foto: Presidencia de la República
Huaroc formó parte del equipo institucional de la Defensoría del Pueblo en sus años iniciales de creación y ejerció el cargo de presidente regional de Junín. Foto: Presidencia de la República
Por Redacción EC

Vladimiro Huaroc juró ante la presidenta Keiko Fujimori como nuevo titular del Ministerio del Ambiente en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.