Vladimiro Huaroc juró ante la presidenta Keiko Fujimori como nuevo titular del Ministerio del Ambiente en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

¿Quién es Vladimiro Huaroc, la nueva ministro del Ambiente?

El ministro Vladimiro Huaroc es profesional en Antropología y estudios de postgrado en el Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de Ginebra (Suiza), especializándose en desarrollo, gobernanza y gestión pública.

El nuevo ministro del Ambiente formó parte del equipo institucional de la Defensoría del Pueblo en sus años iniciales de creación y ejerció el cargo de gobernador regional de Junín.

Asimismo, se desempeñó como Alto Comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo en el que promovió la institucionalización de las mesas de diálogo y los mecanismos de concertación para la prevención y abordaje de los conflictos sociales a nivel nacional.

Keiko Fujimori y su primer Mensaje a la Nación

La presidenta del Perú Keiko Fujimori se dirigió a la ciudadanía mediante el ya tradicional Mensaje a la Nación en el Congreso de la República. Allí, la lideresa de Fuerza Popular estuvo acompañada de Luis Galarreta Velarde (primer vicepresidente) y Miguel Torres Morales (segundo vicepresidente).

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