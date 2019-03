George Forsyth: “Operación en Gamarra no va a parar”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, afirmó este viernes que la operación anunciada por la comuna para retirar a los vendedores informales de manera definitiva de las calles de Gamarra se realizará dentro de algunas semanas.

Forsyth aseguró que la reciente renuncia del ex gerente de seguridad ciudadana de La Victoria Edison Salas no afectará la implementación del plan de reordenamiento en el emporio comercial.



Al presentar su renuncia esta semana, Salas dijo que tomó la decisión de retirarse del cargo “bajo la percepción de que el sacrificio de todo el equipo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana no es respaldado por el alcalde”.



Al respecto, Forsyth respondió: “Él [Salas] sabía que no íbamos a contar con él y lo único que puedo decir es que la mafia, el crimen y las organizaciones quieren parar el operativo que habrá en Gamarra. Van a utilizar todos los medios, todo el dinero que tengan para parar el operativo. Pero el operativo no va a parar”.



Sobre la presencia de personas ligadas a la gestión del ex alcalde Elías Cuba en la comuna, Forsyth dijo que no están en los cargos de confianza ni en las gerencias ni subgerencias. “Comprenderán que hay personal nombrado de gestiones anteriores que no puedes retirar, pero la fiscalía trabaja en el tema”, agregó.