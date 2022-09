La recuperación de la plazuela de San Francisco consiste en retirar el cerco que circunda la plazuela para facilitar el acceso de los vecinos e integrar el espacio a los los jirones Amazonas, Lampa y Áncash, tramos ya peatonalizados en el Centro Histórico, renovación de pisos de la plazuela, instalación de mobiliario de descanso, mejora de iluminación, restauración de la pileta e instalación de tres ventanas de exposición arqueológica.

Mientras que la congregación de franciscanos ha pedido la paralización de la obra hasta contar con un plan de monitoreo arqueológico, estudio de impacto patrimonial y un cerco alrededor de la plaza. Prolima, órgano de la MML encargada de la recuperación del centro, asegura que sí cuentan con ello.

Este Diario conversó con Luis Martín Bogdanovich Mendoza, gerente de Prolima, sobre la medida cautelar del PJ y los conflictos con la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.

Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

—¿Por qué se ha concedido la Medida Cautelar pedida por los franciscanos?

El proyecto se ha desarrollado por muchos años de manera concertada. Sin embargo, los franciscanos siempre se han opuesto al proyecto, por razones que desconocemos, porque es un proyecto que los beneficia a ellos de manera directa y a la ciudad.

Básicamente se ha paralizado la obra porque la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú ha interpuesto una medida cautelar que ha sido admitida por el PJ. Nosotros como MML en defensa de los intereses de la ciudad y en cumplimiento de la resolución directoral del Ministerio de Cultura (Mincul), que aprueba el proyecto de intervención, hemos ejecutado la obra que lamentablemente ha sido paralizada por la medida cautelar. Hemos presentado nuestros descargos para que la medida cautelar sea levantada de manera inmediata.

Aquí hay dos caras de la moneda: el interés público de la recuperación de la ciudad y patrimonio cultural - donde la MML ejecuta un proyecto aprobado por el Mincul - y la otra cara son los intereses particulares de la provincia franciscana.

—Mencionas que se desconocen los argumentos de por qué los franciscanos están en contra, ¿pero tienen alguna idea?

Los argumentos los conocemos, lo que yo no entiendo es la razón, la motivación real, no lo puedo entender porque es inexplicable. No tiene razón lógica. El argumento es que hay una afectación al patrimonio cultural, pero cómo puede haber una afectación si quien ejecuta la obra es Prolima con aprobación del Mincul.

La medida cautelar se otorga por tres razones. La primera es el plan de monitoreo arqueológico, el proyecto cuenta con esto aprobado por resolución directorial del Mincul. Señala que no tenemos estudio de impacto al patrimonio y ahí se evidencia el desconocimiento sobre las normas de la materia. No hay ninguna ley en el Perú que exija tener un estudio de impacto al patrimonio para un proyecto de esta naturaleza que es restauración. A pesar de que no es una exigencia, nosotros, ante las demandas y pretensiones de los franciscanos, hemos desarrollado este impacto este año. Fue realizado por Prolima ya ha sido presentado también. Finalmente, la otra pretensión es el cerco previsional de protección. Este cerco existe y es el cerco de obra.

Hay un cerco alrededor de la obra con información sobre lo que se hará en la plazuela de San Francisco.

—Además, la congregación indicó que mientras realizaban las obras encontraron criptas sepulcrales, pero Prolima indicó que esto no era correcto. ¿Qué pasó?

Nosotros tenemos un plan de monitoreo arqueológico y ahí se han descartado de manera total que exista construcción subterránea antigua. Porque lo que hay son varias construcciones subterráneas modernas. Cuando uno contrasta nuestros argumentos con la contra parte se evidencia quien está diciendo los hechos como son.

—¿Qué problemas trae esta paralización de la obra?

Trae problemas a ellos porque la plaza está cercada, la plaza tiene que ser concluida; si uno retira el cerco, ya no hay piso. ¿Se va a quedar eso así toda la vida? El 28 de octubre es la procesión de San Judas Tadeo y sale de la iglesia de San Francisco, ¿por donde va a salir la procesión ese día? ¿Por dónde va a salir la Virgen de la Soledad el 15 de septiembre?

—¿Qué porcentaje de la obra se ha avanzado?

El 20%. Lo que están parando no es un proyecto que se va a hacer, es un proyecto que se está ejecutando. Todo el centro histórico está recuperandose, todas las calles del entorno ya están terminadas y peatonalizadas, estamos restaurando la Iglesia de la Soledad – que está en la misma plazuela -, pero la plazuela San Francisco es un lunar, en el medio de la recuperación de todo, eso está detenido.

No hay razón técnica por la que esa obra deba estar paralizada, igual nosotros la hemos parado en cumplimiento de la medida cautelar. Esperamos que se levante la medida cautelar para que la obra pueda continuar porque la recuperación de la ciudad no puede parar por un interés particular.

—Justamente la Iglesia de la Soledad ha aceptado sin problema la obra de la recuperación de la plazuela, a diferencia de la congregación de franciscanos, ¿sabes por qué se da esa diferencia?

Yo no puedo emitir juicios de valor, prefiero que tengan sustentos técnicos. Yo no se por qué hay diferencias, lo único que tengo claro es que es el mismo proyecto y lo que es bueno para uno es bueno para el otro.

La Iglesia de la Soledad se encuentra tapada por el momento pues su fachada también está siendo restaurada. Ambas iglesias comparten la plaza. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

—Uno de los argumentos de los franciscanos es que no se avisó lo que se iba a hacer, ¿cómo es la comunicación con la congregación?

Nosotros nos hemos comunicado desde el año 2019 de manera ininterrumpida hasta este año. Durante este año, hemos tenido 3 reuniones en las que yo he participado de manera personal con los franciscanos.

—¿En estas reuniones los franciscanos aceptaron?

Sus demandas siempre han sido el enrejamiento de la plaza y eso es algo que se ha visto, durante 5 años, que es inviable. Nuevamente, no se puede hacer prevalecer el interés particular sobre el colectivo. No se puede hacer prevalecer el interés del convento sobre la ciudad.

—La congregación de franciscanos quiere que la plaza se mantenga con una reja es porque esta brinda seguridad y resguarda los elementos dentro del convento, ¿qué piensa sobre eso?

Esa es una opinión personal, es un interés particular, individual, no es un interés colectivo. Los intereses de la ciudad y colectivo están sobre los intereses particulares. Pregunto, ¿la catedral de Lima está enrejada o abierta?

Gráfico de Prolima sobre cómo quedaría la plazuela recuperada.

—Desde Prolima, ¿qué esperan que emita el PJ y qué harán para que sea así?

Nosotros, en cumplimiento de la ley y defensa de la ciudad, hemos presentado los documentos necesarios para que la medida cautelar sea levantada. Son tres: estudio de impacto al patrimonio, plan de monitoreo arqueológico, cerco provisional de protección. Lo único que corresponde es que se levante la medida cautelar y se pueda continuar con este proyecto que beneficia a todos.

El 8 de julio, a través de su representante legal, autorizaron la intervención de la plazuela. Cómo es posible q el 8 de julio ellos autoricen y que por otro lado, el 12 de agosto el PJ admita una medida de paralización interpuesta por los franciscanos.