Luego del anuncio de un próximo incremento del costo de los peajes administrados por Rutas de Lima a 7.50 soles, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, comunicó que el gobierno analiza la posibilidad de que los vecinos que residen en zonas aledañas a las casetas de cobro puedan acceder a una tarifa social.

“Quienes viven en la proximidad de un peaje y no han utilizado la vía previamente y tienen que pasarlo -porque a efectos prácticos no hay forma de acceder a la siguiente parte de la vía- se plantea la figura de un peaje social, en la medida que se reconocen los vehículos que están pasando y a ellos se les reconoce un subsidio”, explicó el titular del MTC ante los medios de comunicación este 17 de enero.

Además, detalló que han identificado que los peajes ubicados en Lima norte son los que necesitarían de este posible subsidio estatal, a fin de no perjudicar a sus habitantes, pues vale precisar que en esta zona se ubican dos casetas, la de Chillón, en Puente Piedra y la de Ancón, en el distrito del mismo nombre, en una distancia menor a una hora de viaje.

“En principio, hemos hecho una medición muy rápida y básicamente el problema es de los peajes que están en la zona norte de la capital, hacia el sur no es un problema”, dijo Pérez Reyes.

Tras el anuncio de la subida de costo de peaje, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, manifestó el malestar de los vecinos del distrito al señalar que la única vía por la que pueden llegar hacia el Centro de Lima pasa por las casetas de peaje, por lo que se verán perjudicados con el incremento de precios.

“No tenemos rutas alternas, no tenemos rapidez de los vehículos hasta el Centro de Lima, no hay ningún tipo de servicio y muchas obras que no se han concluido. Estamos en recesión y ¿quieren subir los precios?”, señaló ante la prensa.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo