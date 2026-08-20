El primer ministro Luis Galarreta se presentó en el Congreso. Foto: GEC
El primer ministro Luis Galarreta se presentó en el Congreso. Foto: GEC
Por Redacción EC

El primer ministro Luis Galarreta reconoció este que el Gobierno llega a destiempo a las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño 2026-2027 y anunció la intervención de 536 puntos críticos expuestos a lluvias, desbordes e inundaciones, donde se realizarán principalmente trabajos de limpieza de cauces y descolmatación.

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