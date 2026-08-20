El primer ministro Luis Galarreta reconoció este que el Gobierno llega a destiempo a las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño 2026-2027 y anunció la intervención de 536 puntos críticos expuestos a lluvias, desbordes e inundaciones, donde se realizarán principalmente trabajos de limpieza de cauces y descolmatación.

Durante su presentación de la Política General de Gobierno ante la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que en las primeras semanas de gestión encontraron un “retraso absoluto” en obras de prevención, además de geomallas abandonadas, falta de mantenimiento de carreteras y caminos rurales y municipios que no recibieron presupuestos completos para ejecutar acciones preventivas.

“Vamos tarde en la prevención del FEN 2026-2027, y tenemos que reconocerlo”, sostuvo.

Intervención de 536 puntos críticos

Galarreta fue enfático e indicó que la primera tarea de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño será intervenir 536 puntos críticos. Los trabajos se acelerarán desde el norte hacia las zonas más expuestas de la costa, articulando maquinaria, presupuesto y capacidades técnicas.

Cabe recordar que dicha comisión fue instalada la semana pasada y está integrada por Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, Indeci y la ANA. Su función será ordenar prioridades y acelerar la preparación y respuesta frente al evento 2026-2027.

Gobierno busca ampliar grupos de búsqueda y rescate

En otro momento, indicó que la preparación también contemplará otros escenarios de desastre. En Lima y Callao, el Ejecutivo advirtió sobre un escenario sísmico de referencia de magnitud 8.8 Mw elaborado por el Instituto Geofísico del Perú, asociado a un posible tsunami.

Actualmente, el país cuenta con cuatro grupos especializados de búsqueda y rescate urbano. La meta es llegar a ocho grupos al término del segundo año de gobierno y alcanzar 16 al finalizar el quinquenio.

Gobierno dispone intervenciones en ríos y quebradas ante riesgo por El Niño 2026-2027. (Foto: Andina)

En paralelo, se pondrá en marcha el Plan Nacional de Drenaje Pluvial, DRENA+, para reducir el riesgo de inundaciones en las ciudades, tras los aniegos que las lluvias del 16 de agosto provocaron en Lima Sur. Además, Llamkasun Perú proyecta generar más de 77 mil empleos temporales hasta julio del 2027 para labores de limpieza, descolmatación y otras acciones preventivas.