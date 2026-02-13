Resumen

La disposición se alinea con estándares internacionales para disminuir delitos vinculados al uso indebido de líneas móviles. Foto: Andina
Desde mañana 14 de febrero, entra en vigencia la aprobación del Decreto Legislativo N° 1738 en el que solo podrán contratar un máximo de 7 líneas móviles por persona, con el fin de disminuir el anonimato, prevenir fraudes, suplantación de identidad, y extorsiones a través de la vía telefónica, sin afectar el patrón de consumo de los usuarios del país.

Desde mañana 14 de febrero solo se podrá contratar siete líneas móviles por persona

Huachipa: se reaviva incendio en almacén clandestino de aerosoles

Barranco: Puente de los Suspiros abierto este sábado 14 de febrero en el Día de San Valentín

La odisea de viajar en bus de Lima a Miraflores en la década del 50: una crónica del transporte público hace 75 años