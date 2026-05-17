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Perú entra en emergencia sanitaria por brote de sarampión y bajas coberturas de vacunación. (Foto: Andina)
Perú entra en emergencia sanitaria por brote de sarampión y bajas coberturas de vacunación. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por un periodo de 90 días ante el brote de sarampión con transmisión local confirmada en la región Puno y el elevado riesgo de expansión del virus hacia Lima Metropolitana, el Callao y otras 12 regiones del país.

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