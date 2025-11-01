En respuesta a la emergencia humanitaria en Jamaica tras el devastador paso del huracán Melissa, el avión presidencial del Perú partió esta madrugada rumbo a las ciudades de Kingston y Montego Bay, por disposición del presidente José Jerí, con el propósito de entregar ayuda humanitaria y repatriar a los connacionales varados en el país caribeño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), lidera esta acción solidaria. La aeronave despegó a las 5:00 a.m. desde la base de Las Palmas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), transportando más de dos toneladas de bienes de ayuda que incluyen carpas, camas, ollas, artículos de aseo y otros insumos esenciales para la población afectada.

Perú envía misión de ayuda y repatriación a Jamaica tras devastación del huracán Melissa. (Foto: Gob.)

El huracán Melissa ha dejado un escenario crítico en Jamaica, con carreteras bloqueadas, cortes de electricidad, daños en viviendas y una limitada reapertura del espacio aéreo, lo que había impedido durante varios días la salida del vuelo humanitario peruano.

El Gobierno priorizó esta operación para asegurar el retorno seguro de los ciudadanos peruanos afectados por la catástrofe natural. Según la Cancillería, 32 connacionales se encuentran registrados en Jamaica, recibiendo asistencia, orientación y acompañamiento consular a través del Consulado General del Perú en Panamá y una coordinadora consular ad honorem en Montego Bay.

Presidente José Jerí dispone vuelo humanitario a Jamaica ante emergencia por huracán Melissa. (Foto: Gob.)

“El personal de la Cancillería coordinará directamente con las autoridades locales la evacuación de los peruanos afectados desde Bahía Montego, brindando la asistencia consular necesaria para su retorno al país”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta acción se enmarca en el esfuerzo regional de asistencia tras el paso del huracán Melissa, que ha golpeado con fuerza a Cuba, Jamaica, Haití y Bahamas, dejando más de una treintena de fallecidos, además de severos daños en infraestructura y comunicaciones.

Con este vuelo humanitario, el Perú reafirma su compromiso de protección y apoyo a sus ciudadanos en el exterior, especialmente en contextos de emergencia internacional.