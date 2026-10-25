El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario. Foto: Andina
El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, publicado en la sección de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?