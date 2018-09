El gran panorama de los taxis en Lima, por Angus Laurie

Entre las noticias de esta semana, el Ministerio de Transportes (MTC) informó que va a desarrollar un proyecto de ley “para regular los servicios que brindan los taxis por aplicativo” en el país. El Comercio publicó que ha habido casos de robo, secuestro y violaciones relacionados con los taxis que utilizan aplicaciones, y que, en parte, la motivación detrás de la nueva ley es ayudar a mejorar la seguridad para las personas que utilizan estos vehículos.

Sobre el tema, el ministerio ha mencionado que en otros países se han desarrollado leyes similares que buscan proteger a los pasajeros usuarios. Por otro lado, hay que aclarar que, a diferencia de otros estados, en el Perú el sector público hace muy poco para gestionar y ordenar los servicios de taxis.

Como he mencionado muchas veces anteriormente, en Lima tenemos más taxis por habitante que en las capitales de otros países, incluyendo Quito y Santiago de Chile.

Como varios expertos han mencionado también, la sobreoferta de taxis en Lima es probablemente la mayor causa de congestión vial. Un gran porcentaje de los taxis en Lima son informales, no hay un patrón de flujo, muchos no tienen cinturones de seguridad y no cuentan con asientos para niños –algo estándar en muchos países–. Además de ello, los taxis no tienen taxímetros. No tengo datos específicos, pero conozco a muchas personas –casi todas mujeres– que han sido asaltadas en taxis en Lima. En todos los casos, el robo ocurrió en un taxi de la calle –sin aplicativo–. La lista de los problemas de los taxis en esta ciudad puede ser mucho más larga.

En este contexto, a diferencia de otros países, los taxis que trabajan por aplicativos en Lima han mejorado la calidad del servicio. El poder dar un puntaje a los choferes ha generado incentivos para que los taxistas mantengan su vehículo limpio y tengan cinturones de seguridad, entre otros aspectos.

Dada la ausencia del Estado, la presencia de aplicaciones como Uber genera un estándar de calidad y seguridad para los taxis. Este rol ha sido asumido por estas plataformas.

Y aunque creo que es necesario regularizar y formalizar los servicios que utilizan estos aplicativos, primero hay que ver el gran panorama y entender que, hasta el momento, el MTC junto con las provincias han hecho un pésimo trabajo en gestionar el sistema formal de taxis que existe. Más que reformar los taxis que utilizan una app, hay que reformar todo el sistema de taxis, inyectándole seguridad y calidad.