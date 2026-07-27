Ensayo general de los agrupamientos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la Av. Brasil este 29 de julio. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba
Ensayo general de los agrupamientos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la Av. Brasil este 29 de julio. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba
Por Redacción EC

Las Fuerzas Armadas realizaron el ensayo general de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 como parte de los preparativos por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú. La actividad se desarrolló en la Avenida Brasil, donde los participantes realizaron los últimos ajustes antes del tradicional desfile del 29 de julio.

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