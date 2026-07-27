Las Fuerzas Armadas realizaron el ensayo general de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 como parte de los preparativos por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú. La actividad se desarrolló en la Avenida Brasil, donde los participantes realizaron los últimos ajustes antes del tradicional desfile del 29 de julio.

El ensayo reunió a integrantes del Ejército del Perú, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), organizados en distintos agrupamientos que recorrieron el circuito previsto para la ceremonia oficial.

(Fotos: Joel Alonso; Julio Reaño y Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

¿Quiénes participarán en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026?

La edición de este año contará con 11 agrupamientos, integrados por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, delegaciones invitadas, veteranos de guerra y de la pacificación nacional.

Además, participarán el agrupamiento Hipomóvil, el agrupamiento Motorizado y los bloques “La fuerza de ser peruanos” y “Expresiones Culturales”. La ceremonia concluirá con el tradicional sobrevuelo del agrupamiento aéreo.

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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realizará el miércoles 29 de julio y contará con un amplio operativo liderado por el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entidades encargadas de apoyar la organización y seguridad del evento.

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