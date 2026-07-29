La espera para la Gran Parada Cívico Militar de este 29 de julio no solo estuvo marcada por el entusiasmo de miles de personas que llegaron desde muy temprano a la avenida Brasil, sino también por una variada oferta gastronómica que convirtió un tramo de la ciudad en un improvisado “Misturita”.

En el cruce de la avenida La Marina con la avenida Brasil, debajo del puente, decenas de puestos de comida ofrecieron una amplia variedad de platos típicos peruanos para quienes aguardaban el inicio del tradicional desfile.

Gran Parada Militar: el rincón gastronómico que cautivó a los asistentes desde temprano. Foto: Captura de video/PanamericanaTV

Los asistentes encontraron opciones para todos los gustos. Entre las más solicitadas estuvieron los tradicionales juanes, representando la gastronomía de la selva peruana, además de desayunos preparados con quinua y panes con pollo o palta.

Desde las primeras horas de la mañana, las filas comenzaron a formarse frente a los puestos de comida, donde familias, grupos de amigos y visitantes aprovecharon la espera para disfrutar de un desayuno antes del inicio de la ceremonia.

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La oferta gastronómica también incluyó algunos de los platos más representativos de la cocina peruana. El clásico ceviche, acompañado de canchita y choclo, fue una de las opciones preferidas por los asistentes. Asimismo, el tradicional arroz con pollo estuvo entre los platos más pedidos.

Desvíos por la Parada Militar

Debido a que la avenida Brasil se encuentra cerrada en su totalidad, les recordamos a los conductores las rutas alternas que pueden tomar para poder desplazarse durante la mañana de este miércoles 29 de julio. Las rutas alternas son las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión.

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