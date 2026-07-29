Gran Parada Militar: el rincón gastronómico que cautivó a los asistentes desde temprano. Foto: Captura de video/PanamericanaTV
Gran Parada Militar: el rincón gastronómico que cautivó a los asistentes desde temprano. Foto: Captura de video/PanamericanaTV
Por Redacción EC

La espera para la Gran Parada Cívico Militar de este 29 de julio no solo estuvo marcada por el entusiasmo de miles de personas que llegaron desde muy temprano a la avenida Brasil, sino también por una variada oferta gastronómica que convirtió un tramo de la ciudad en un improvisado “Misturita”.

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