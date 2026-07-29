La Brigada Canina, una de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), ya se encuentra en la avenida Brasil para ser parte de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Perú 2026, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. Su llegada marca uno de los momentos previos más esperados de esta tradicional actividad, que congrega a miles de asistentes en la capital.

Son canes debidamente entrenados para labores clave como seguridad, detección de sustancias, rescate y apoyo operativo, quienes integran los contingentes oficiales que desfilarán durante la jornada.

La resencia de estos animales genera entusiasmo entre el público, especialmente entre los niños, quienes los reciben con aplausos y muestras de cariño.

Los perritos, algunsos rescatados de las calles, se consolidan como uno de los principales atractivos de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Perú 2026, en una jornada que combina tradición, patriotismo y cercanía con la ciudadanía.

Recomendaciones para ver el Desfile Militar

El Ministerio de Defensa (Mindef) precisó que las tribunas oficiales podrán ser ocupadas únicamente por personas que cuenten con invitación. El público en general podrá apreciar el desfile desde diferentes sectores de la avenida Brasil donde no se haya instalado estos elementos.

El ministerio recomendó a la ciudadanía respetar las zonas de seguridad establecidas por las autoridades.

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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 será transmitida en vivo por los principales canales de TV de señal abierta como Latina (canal 2), América TV (canal 4), Panamericana TV (canal 5), TV Perú (canal del Estado) y ATV (canal 9). En cuanto a las señales de cable, canales como Canal N, RPP TV y Willax TV también transmitirán el evento para todos sus telespectadores.