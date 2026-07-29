El desfile de estos canes son uno de los más esperados durante la Parada Militar. Foto: América Noticias
El desfile de estos canes son uno de los más esperados durante la Parada Militar. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La Brigada Canina, una de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), ya se encuentra en la avenida Brasil para ser parte de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Perú 2026, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. Su llegada marca uno de los momentos previos más esperados de esta tradicional actividad, que congrega a miles de asistentes en la capital.

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