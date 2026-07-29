La Brigada Canina, una de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), ya se encuentra en la avenida Brasil para ser parte de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Perú 2026, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. Su llegada marca uno de los momentos previos más esperados de esta tradicional actividad, que congrega a miles de asistentes en la capital.
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