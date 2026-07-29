Los llamativos disfraces del Grupo Terna que robaron miradas en la Gran Parada Militar. Foto: GEC
Los llamativos disfraces del Grupo Terna que robaron miradas en la Gran Parada Militar. Foto: GEC
Por Redacción EC

Uno de los momentos más comentados de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias fue la participación del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos agentes se presentaron con los característicos disfraces que emplean durante sus operaciones encubiertas para combatir la delincuencia.

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