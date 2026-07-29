Uno de los momentos más comentados de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias fue la participación del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos agentes se presentaron con los característicos disfraces que emplean durante sus operaciones encubiertas para combatir la delincuencia.

Personajes como el Capibara, el Grinch y las mascotas del Mundial 2026 captaron la atención de miles de asistentes en la avenida Brasil, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos de la jornada.

Los disfraces del Grupo Terna fueron protagonistas de la Gran Parada Militar: así ayudan a combatir el crimen. Foto: Captura de video/RPP

Durante la previa del Gran Desfile Militar 2026, el comandante PNP Renzo Cipriani, vocero institucional, explicó que estas caracterizaciones no responden a un fin recreativo, sino que forman parte de una estrategia de inteligencia operativa.

Según indicó, antes de cada intervención los efectivos realizan un análisis del entorno social para elegir el personaje que mejor les permita pasar desapercibidos y actuar en el momento preciso.

“Previo a cada intervención, los efectivos analizan el entorno social para seleccionar la caracterización más adecuada”, explicó el comandante PNP Renzo Cipriani.

Disfraces para sorprender a los delincuentes

El Grupo Terna ha hecho conocidas estas estrategias en distintas intervenciones policiales, donde sus agentes se camuflan como personajes populares para infiltrarse en zonas de alta incidencia delictiva.

De acuerdo con la PNP, esta modalidad facilita la captura en flagrancia de personas involucradas en delitos como el microtráfico de drogas, robos y hurtos, al evitar despertar sospechas entre los delincuentes.

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