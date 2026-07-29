Momentos de preocupación se vivieron la mañana de este martes 29 de julio en la avenida Brasil, donde una adulta mayor cayó de espaldas luego de ser empujada por un grupo de personas cuando intentaba cruzar la vía, según relataron testigos y su nieta.

El incidente ocurrió en medio de la gran afluencia de público que asistió a la Gran Parada Cívico Militar, mientras numerosas personas buscaban pasar de un lado a otro de la avenida.

Tras la caída, la adulta mayor permaneció inmovilizada sobre el pavimento mientras era acompañada por su nieta, quien manifestó su preocupación por el estado de salud de la mujer.

Empujones en la avenida Brasil dejan a una adulta mayor inmovilizada por varios minutos. Foto: Captura de video/PanamericanaTV

De acuerdo con los testigos, la mujer permaneció alrededor de cinco minutos en el suelo antes de recibir atención de paramédicos, quienes llegaron al lugar para evaluarla.

Nieta asegura que tenían autorización para cruzar

Según explicó la nieta de la afectada, ambas contaban con los pases correspondientes para cruzar la avenida Brasil.

Sin embargo, afirmó que un grupo de personas que se encontraba con bancas les impidió el paso y comenzó a empujarlas, provocando que su abuela perdiera el equilibrio y cayera de espaldas.

PUEDES VER: Desfile Cívico Militar Perú: reportan disturbios entre asistentes y ambulantes que alquilan sillas

Durante varios momentos de la jornada se registró desorden en algunos puntos de la avenida Brasil, donde personas intentaban cruzar la vía porque debían dirigirse a sus centros de trabajo o regresar a sus viviendas, ubicadas al otro lado del recorrido del desfile.

Finalmente, la mujer y su sienta lograron cruzar la avenida junto tras recibir la atención inicial de los paramédicos.

VIDEO RECOMENDADO