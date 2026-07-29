Empujones en la avenida Brasil dejan a una adulta mayor inmovilizada por varios minutos. Foto: Captura de video/PanamericanaTV
Empujones en la avenida Brasil dejan a una adulta mayor inmovilizada por varios minutos. Foto: Captura de video/PanamericanaTV
Por Redacción EC

Momentos de preocupación se vivieron la mañana de este martes 29 de julio en la avenida Brasil, donde una adulta mayor cayó de espaldas luego de ser empujada por un grupo de personas cuando intentaba cruzar la vía, según relataron testigos y su nieta.

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