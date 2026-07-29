La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú no solo reunió a miles de personas en la avenida Brasil, sino que también impulsó una intensa actividad comercial desde las primeras horas del martes 29 de julio.
La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú no solo reunió a miles de personas en la avenida Brasil, sino que también impulsó una intensa actividad comercial desde las primeras horas del martes 29 de julio.
Uno de los servicios más solicitados fue el alquiler de sillas, cuyos precios variaron de acuerdo con la ubicación. En los espacios más cercanos al recorrido oficial del desfile, el costo llegó hasta S/ 35 por asiento.
Con miles de asistentes llegando desde la madrugada para conseguir un buen lugar, muchos optaron por alquilar una silla para seguir con mayor comodidad el paso de las delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y las instituciones participantes.
Los comerciantes aprovecharon la gran afluencia de público y se instalaron en distintos tramos de la avenida Brasil, ofreciendo asientos en diferentes ubicaciones y precios.
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Comida, bebidas y banderas también formaron parte del comercio
Además del alquiler de sillas, los asistentes encontraron una amplia oferta de productos alrededor del recorrido del desfile.
Puestos de venta ofrecieron desayunos, platos típicos, bebidas, banderas peruanas y otros artículos alusivos a las Fiestas Patrias, permitiendo que los asistentes permanecieran durante varias horas a la espera del inicio de la ceremonia.
La presencia de comerciantes fue parte del ambiente que acompañó la Gran Parada Militar 2026, donde miles de familias se congregaron para celebrar el aniversario patrio y presenciar uno de los eventos más tradicionales del calendario nacional.
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