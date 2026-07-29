Hasta S/ 35 por una silla: cuánto costó conseguir un asiento en la Gran Parada Militar. Foto: Captura de video
Hasta S/ 35 por una silla: cuánto costó conseguir un asiento en la Gran Parada Militar. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú no solo reunió a miles de personas en la avenida Brasil, sino que también impulsó una intensa actividad comercial desde las primeras horas del martes 29 de julio.

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