Durante las primeras horas de la mañana de hoy, miércoles 29 de julio, se reportaron disturbios entre asistentes y ambulantes que alquilan sillas y escaleras, y que pugnan un espacio en el Desfile Cívico Militar Perú 2026 por Fiestas Patrias.

Los incidentes se produjeron en la avenida Brasil cruce con Bolívar, entre los distritos de Pueblo Libre y Jesús María, en medio de la alta demanda por espacios para observar el paso de las delegaciones.

Algunos ciudadanos reclamaron por los precios y la falta de orden, lo que derivó en enfrentamientos verbales y empujones. La situación obligó la intervención de efectivos policiales para restablecer el orden y evitar mayores altercados.

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Pese a estos incidentes, el Desfile Cívico Militar Perú 2026 continuó con su programación habitual, con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas instituciones.

Las autoridades exhortaron a los asistentes a mantener la calma y respetar las disposiciones durante el desarrollo de esta actividad, considerada una de las más representativas de las celebraciones patrias en el país.

Adulto mayor se cae en avenida Brasil

Una adulta mayor sufrió una caída a la altura de la cuadra 15 de la avenida Brasil, debido al caos y aglomeración generados por la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Según RPP, la señora cayó al pavimento y se golpeó la cabeza, cuando intentaba cruzar la avenida Brasil, para acceder a las tribunas instaladas y así presenciar el evento.