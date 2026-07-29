Por Redacción EC

Durante las primeras horas de la mañana de hoy, miércoles 29 de julio, se reportaron disturbios entre asistentes y ambulantes que alquilan sillas y escaleras, y que pugnan un espacio en el Desfile Cívico Militar Perú 2026 por Fiestas Patrias.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.