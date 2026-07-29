La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias trae para este año el debut de robots humanoides y cuadrúpedos de la Policía Nacional del Perú (PNP), diseñados para brindar apoyo al ciudadano, realizar patrullajes, identificar personas mediante inteligencia artificial y más.
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