La Banda de la FAP conquistó al público con la Marcha Imperial de Star Wars en Fiestas Patrias. Foto: Captura de video/RPP
La Banda de la FAP conquistó al público con la Marcha Imperial de Star Wars en Fiestas Patrias. Foto: Captura de video/RPP
Por Redacción EC

Uno de los momentos más aplaudidos de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú fue protagonizado por la Banda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que interpretó la emblemática Marcha Imperial, uno de los temas más reconocidos de la saga Star Wars.

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