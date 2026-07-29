Uno de los momentos más aplaudidos de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú fue protagonizado por la Banda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que interpretó la emblemática Marcha Imperial, uno de los temas más reconocidos de la saga Star Wars.

La presentación, realizada antes del inicio del desfile oficial de las delegaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, despertó el entusiasmo de las miles de personas reunidas en la avenida Brasil, que respondieron con aplausos y ovaciones.

La Banda de la FAP conquistó al público con la Marcha Imperial de Star Wars en Fiestas Patrias. Foto: Captura de video/RPP

La Marcha Imperial, compuesta por John Williams para la película “El Imperio Contraataca”, volvió a formar parte del repertorio de la Banda de la FAP, consolidándose como uno de los momentos más esperados de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Su potente interpretación acompañó la antesala del desfile y volvió a captar la atención tanto de los asistentes como de los usuarios en redes sociales.

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Una tradición que une la música militar y la cultura popular

Con el paso de los años, la interpretación de la Marcha Imperial se ha convertido en una tradición durante la Gran Parada Militar. La Banda de la FAP combina marchas castrenses con composiciones reconocidas a nivel mundial, acercando la música institucional a públicos de todas las edades.

La ejecución del famoso tema fue uno de los instantes más celebrados de la jornada y reafirmó el prestigio de la Banda de la Fuerza Aérea del Perú, cuyos músicos destacan cada año por su calidad interpretativa y la variedad de su repertorio durante las actividades oficiales de Fiestas Patrias.

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