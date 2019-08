"Un gran paso para la movilidad", por Angus Laurie

El mapa de densidad de Lima que mide la población por hectárea muestra una realidad que va en contra de la lógica de otras ciudades. Aquí, la periferia de la ciudad tiene mayor densidad poblacional que la zona central.

Incluso las ciudades que parecen más policéntricas que Lima siguen el modelo de la ciudad estándar; por ejemplo, Los Ángeles, que tiene su mayor punto de densidad en el centro.

En el modelo estándar, la ciudad tiene una forma muy eficiente en términos de acceso hacia los beneficios que ofrece la ciudad, ya que la mayor cantidad de personas puede vivir cerca a la mayor cantidad de equipamientos y centros de trabajo, reduciendo así la distancia y tiempo promedio que cada persona tiene que viajar diariamente para realizar sus actividades cotidianas.

Hay pocas ciudades planificadas que no siguen este modelo, como Moscú, por ejemplo. Según el urbanista Alain Bertaud, estas ciudades crecieron dentro de una economía planificada, en lugar de un libre mercado. Sin embargo, en el caso de Lima, la densidad relativa de la periferia en relación con el centro no fue el resultado de una planificación del Estado, sino de la informalidad. Para la mayoría de familias, el mercado formal de viviendas no es asequible, y en las últimas décadas, la mayor parte de la generación de nuevas viviendas se ha dado en la periferia, donde había suelo para desarrollar nuevos asentamientos.

Al consolidar los barrios más densos en el límite de la ciudad, Lima ha generado graves problemas de movilidad para todos sus residentes. Esto ha forzado al poblador promedio a viajar distancias más largas para acceder a su centro de trabajo, equipamientos y servicios.

Para un ingeniero de transporte, esta característica de ciudad genera un problema fundamental. Mientras que la ciudad que sigue el modelo estándar puede concentrar transporte público en el centro, en Lima, es necesario llegar hasta los límites, donde hay una mayor concentración de personas.

A propósito de las distancias entre los centros más poblados de la ciudad, es una buena noticia saber que la Municipalidad de Lima ha logrado tener las facultades para desarrollar un sistema de teleféricos.

La propuesta de vincular la estación Naranjal del Metropolitano en Independencia con la estación San Carlos de la línea 1 del metro de Lima con un teleférico de seis kilómetros de largo cambiará la vida de muchas personas y generará un nuevo nivel de acceso hacia la ciudad para esta parte de Lima. Además de generar una conexión que iría desde Independencia hacia San Juan de Lurigancho, este sistema podrá incrementar la conectividad entre distintos barrios que hoy en día están divididos por una montaña.