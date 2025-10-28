Martín Ojeda anuncia “apagón de motores” simbólico y paro nacional ante ola de extorsiones. (Foto: Captura/Canal N)
Martín Ojeda anuncia “apagón de motores” simbólico y paro nacional ante ola de extorsiones. (Foto: Captura/Canal N)
Redacción EC

El director de la Cámara Internacional del Transporte, , anunció que los gremios de transportistas realizarán este martes 29 de octubre un “apagón de motores” simbólico como una muestra de protesta ante la ola de , asesinatos y amenazas que afecta al sector.

“Es un acto simbólico de una parada, como se hizo la otra vez de tres o cinco minutos”, declaró Ojeda.

El dirigente explicó que esta manifestación busca visibilizar la situación crítica que viven los conductores, muchos de los cuales han sido víctimas de ataques por parte de bandas criminales.

Bandas extorsivas cobran hasta S/ 20 mil a empresas de transporte, denuncia gremio. (Foto: Referencial)

Ojeda también confirmó que el próximo martes 4 de noviembre se realizará un bajo las mismas condiciones pacíficas.

“Debido a la magnitud de las desgracias que han pasado con dos conductores, y más aún, al incremento de bandas, y a esto se suma un desconcierto por el incumplimiento de ciertas normas. El martes 4 de noviembre habrá un paro de las mismas características: apagado de motores y no bloqueos —acá dejo en claro—, no quemas de llantas. La Fiscalía tiene todo el derecho de sancionarlo”, precisó.

Según el representante gremial, ocho o nueve empresas de transporte han sido extorsionadas este año. Las mafias exigen pagos diarios de entre S/ 5,000 y S/ 6,000, además de montos iniciales que pueden alcanzar los S/ 20,000.

Transportistas confirman paro nacional para el 4 de noviembre y exigen mayor seguridad. (Foto: Referencial)

El dirigente alertó además sobre la aparición de , presuntamente procedentes de países de Centroamérica, que estarían actuando con mayor violencia.

“La gran parte de atentados de este terrorismo urbano, que nosotros lo llamamos así, es que han sido motos con dos pasajeros. La situación en la última semana se ha complicado más porque no solamente es la moto con dos personas, es una camioneta que cierra”, advirtió.

Ojeda reiteró que el gremio rechaza cualquier forma de violencia y coordina con la Policía Nacional, gobiernos locales y el Ejecutivo para garantizar la seguridad durante las protestas. Finalmente, pidió al presidente y a las autoridades “cumplir las normas y proteger a los trabajadores del transporte que hoy viven atemorizados”.

