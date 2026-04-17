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Resumen

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El gremio del transporte interprovincial denuncia que todavía presenta dificultades para operar luego de la escasez de gas que se vivió en el Perú. Y es que, a raíz de esa coyuntura, se incrementó el precio de los combustibles, especialmente del diésel, el cual es utilizado por este sector. Es por eso que los transportistas llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde este último se comprometió a otorgar un subsidio al gremio para apoyarlos. No obstante, han pasado más de dos días desde que se firmó el pacto y todavía no se ha publicado ningún decreto.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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