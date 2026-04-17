El gremio del transporte interprovincial denuncia que todavía presenta dificultades para operar luego de la escasez de gas que se vivió en el Perú. Y es que, a raíz de esa coyuntura, se incrementó el precio de los combustibles, especialmente del diésel, el cual es utilizado por este sector. Es por eso que los transportistas llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , donde este último se comprometió a otorgar un subsidio al gremio para apoyarlos. No obstante, han pasado más de dos días desde que se firmó el pacto y todavía no se ha publicado ningún decreto .

Los transportistas exigen que se publique lo más pronto posible, ya que sin ello el Estado no financiaría parte de los costos operativos de este servicio. El gremio afirmó que, de no tener respuesta, convocarán a un paro, ya que, debido al aumento del precio del diésel, sus operaciones están en riesgo. Advierten que no solo los pasajeros se verían perjudicados, sino también el comercio, ya que, si la situación no mejora, no se podrían trasladar alimentos ni materiales a distintos puntos del Perú.

Este es el acta que se firmó, donde se acordó entregar el subsidio al gremio de transporte para ayudar ante el incremento del diésel, pero todavía no se publica el decreto.

Anuncio del paro

Mediante una carta dirigida al Consejo de Ministros, el gremio de transporte interprovincial solicitó que, a la mayor brevedad posible, se disponga la elaboración de una norma, preferentemente mediante decreto de urgencia, a fin de establecer un subsidio excepcional dirigido a los operadores del transporte terrestre de pasajeros y carga.

El gremio exige al Gobierno un subsidio al diésel para sostener sus operaciones.

La solicitud se sustentó en el incremento “excesivo y sostenido del precio del combustible diésel”, el cual —según indicaron— viene afectando de manera directa la estructura de costos operativos del sector, comprometiendo la continuidad, accesibilidad y calidad del servicio de transporte a nivel nacional. “A la fecha, el sector viene operando por más de un mes en condiciones de pérdida económica, situación que resulta insostenible y que pone en grave riesgo la continuidad de nuestras operaciones”, señala el documento.

Asimismo, el gremio indicó que “se encuentran dadas las condiciones técnicas necesarias para avanzar de manera inmediata en la formulación y aprobación del dispositivo legal correspondiente, el cual contribuirá a mitigar el impacto económico en el sector y a evitar distorsiones en la prestación del servicio público de transporte”.

En esa línea, advirtieron que, de no contarse con una propuesta concreta debidamente aprobada, los gremios del sector convocarán a un paro nacional e indefinido del transporte terrestre de carga y pasajeros como medida de protesta frente a la inacción del Poder Ejecutivo.

El incremento del precio del diésel ha elevado los costos operativos hasta el 70%.

Consecuencias

En diálogo con El Comercio, el gerente del gremio del transporte interprovincial, Martín Ojeda, explicó cuáles serían las consecuencias para el sector y para los ciudadanos si continúa el incremento del precio del diésel. “El costo del diésel equivalía, antes de esta subida, a un promedio del 45% de los gastos operativos. Actualmente, ha pasado del 45% al 70%. Además, el costo por galón era de S/12,80 antes del alza, y ahora oscila entre S/25 y S/26 en algunos casos”, señaló.

“Pese a que el usuario no está acostumbrado a una subida de pasajes tan abrupta, si la situación no mejora, el costo de los pasajes se incrementaría en no menos de un 30%, lo que afectará directamente la canasta familiar”, agregó.

Ojeda indicó que los ingresos ya no alcanzan para sostener el servicio, razón por la cual algunas empresas están reduciendo sus viajes o incluso dejando de operar. “Esto está afectando principalmente a las empresas pequeñas, que ya no pueden subsistir”, afirmó.

“La subida de precios de los pasajes no es una solución, porque la gente tampoco tiene el dinero de antes. Esto se puede ver en los resultados de esta Semana Santa; el movimiento en el transporte no ha sido como el del año pasado, porque la población ya no puede costear los viajes”, añadió.

El gremio atribuye la crisis al alza del diésel y a la especulación de precios tras la reciente escasez de GNV. / PASCAL GUYOT

El gerente del gremio enfatizó que no solo se perjudica a los pasajeros, ya que el 40% de los ingresos del transporte interprovincial proviene de las encomiendas, un negocio que también se vería afectado. “Por ello, como gremio hemos tenido reuniones con la PCM y el MTC. Nos prometieron un subsidio del Estado, pero, lamentablemente, no han cumplido y el precio del diésel sigue en aumento”, indicó.

“Es importante resaltar que todo este problema viene de la especulación de precios originada en los grifos, es decir, el aumento de los precios de bienes y servicios básicos a niveles mucho mayores de lo razonable. Por si fuera poco, el Estado no está cumpliendo con su rol de fiscalización para evitar esta situación. Por lo tanto, estamos cansados”, sostuvo.

“Si el Gobierno no publica el decreto para subsidiar el diésel, el precio se irá por los cielos. La última reunión con la PCM fue hace más de una semana y los técnicos parecen no tener voluntad. Si no se concreta, nos vamos a un paro”, concluyó.

Panorama en otros países

En distintos países, los gobiernos han brindado subsidios a los transportistas cuando se han producido alzas en los precios de los combustibles. Uno de esos casos es el de España, donde en 2022 el Gobierno aprobó un descuento general al precio de los combustibles, incluido el diésel. Esta medida benefició directamente a transportistas y ciudadanos, y posteriormente se complementó con ayudas específicas al sector del transporte de carga para evitar paralizaciones.

Solicitud de elaboración de Decreto de Urgencia para subsidio al transporte terrestre de pasajeros y carga

Otro caso es el de Chile, que ha aplicado mecanismos como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). A través de este sistema, el Estado interviene para amortiguar las fuertes variaciones en el precio internacional del petróleo, evitando subidas abruptas que afecten tanto a transportistas como a consumidores.

En Colombia, por su parte, el Gobierno ha recurrido durante años a subsidios a los combustibles mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo ha permitido contener el precio interno del diésel, que es clave para el transporte de carga.