Las papeletas que aplican las autoridades a los conductores por diversas infracciones han sido cuestionadas por sus montos, considerados sumamente excesivos. Ante ello, gremios representativos del transporte coinciden en que las sanciones deben ser más justas y proporcionales.

En primer lugar, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) consideró que la revisión de las multas de tránsito debe apuntar a un sistema sancionador más proporcional y efectivo. En ese sentido, calificó de positivo el anuncio del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, sobre la preparación de un régimen excepcional que reduciría los montos de determinadas multas de tránsito. Sobre este tema, “el gremio viene planteando públicamente la necesidad de una revisión”.

Para la AAP, esta medida debe ser el punto de partida para “avanzar hacia una reforma integral del sistema sancionador de tránsito, basada en criterios de proporcionalidad y efectividad. Las sanciones deben guardar relación con la gravedad de la infracción y el riesgo que esta representa para la seguridad y la cultura vial”.

“En ese sentido, revisar los montos de las multas no significa flexibilizar las normas ni promover la impunidad. Las conductas que ponen en riesgo la vida de las personas deben ser sancionadas con firmeza, mientras que las infracciones de menor gravedad deben recibir un tratamiento proporcional”, comunicó.

La Asociación Automotriz del Perú y Transitemos consideran necesario revisar los montos. Foto: ATU.

La asociación resaltó, además, que la reforma debe estar acompañada de una fiscalización efectiva, apoyada en herramientas tecnológicas y electrónicas, así como de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las sanciones, de manera que estas cumplan realmente una función preventiva y disuasiva.

“La AAP espera conocer el contenido de la norma anunciada por el MTC y reitera su disposición a contribuir técnicamente en la construcción de un sistema sancionador más justo, proporcional y efectivo, que tenga como prioridad la seguridad vial”, concluyó.

Por otra parte, la Fundación Transitemos considera que la revisión de los montos de las multas puede ser “una oportunidad para avanzar hacia un sistema sancionador más justo y proporcional. Sin embargo, reducir las multas, por sí solo, no garantiza mejores resultados”.

“La experiencia demuestra que incluso con multas elevadas persisten altos niveles de incumplimiento. Por ello, una reforma efectiva debe acompañar la revisión de los montos con una fiscalización eficiente y mecanismos que aseguren la ejecución y el cobro oportuno de las sanciones”, comunicó.

Especialistas advierten que la reforma debe mejorar también la fiscalización, el cobro y la aplicación de sanciones. / EDUARDO CAVERO

La fundación informó que el efecto disuasorio no depende únicamente de cuánto cuesta una multa, sino de la certeza de que una infracción será detectada, sancionada y efectivamente cobrada. “En ese sentido, un sistema de gradualidad de multas, proporcionales y razonables, pero efectivamente aplicadas y cobradas, puede resultar más eficaz que sanciones elevadas que finalmente no se cumplen”, sostuvo.

“Debe mantenerse una respuesta firme frente a las conductas que generan mayor riesgo para la vida y la seguridad vial, diferenciándolas de aquellas infracciones de menor gravedad. Para Transitemos, la revisión anunciada debe ser parte de una reforma integral del sistema sancionador. Sin fiscalización efectiva y capacidad real de cobro, cualquier modificación de las multas tendrá un impacto limitado y difícilmente cumplirá su finalidad preventiva y disuasoria”, concluyó.

Análisis

Martín Ojeda, gerente del gremio Cotrap Apoip, coincidió en que “tanto las multas de transporte como de tránsito son totalmente desproporcionadas”. “Yo creo que debería haber una revisión sistemática de todas las infracciones. Asimismo, se debería establecer una mesa de trabajo entre los transportistas y las autoridades”, dijo.

“En Perú tenemos una de las multas más caras por exceso de velocidad y, aun así, no se ha solucionado la situación. Creo que hay que tener como criterio principal la categoría del conductor. No es lo mismo un conductor de transporte informal que cometió muchas infracciones que un conductor profesional que cometió una infracción menor, pero que aun así es impagable”, expresó.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, anunció la próxima publicación de un decreto supremo que establecerá un régimen especial para el pago de multas de tránsito. Foto: Andina.

Ojeda resaltó que, con una mayor proporcionalidad, “va a mejorar la fiscalización y ejecución de la papeleta. Hoy por hoy, la gente prefiere no pagar; es contradictorio. Quien debe tomar acción es el Ejecutivo, a través de la Policía y las áreas de fiscalización de la ATU y la Sutran. Tú tienes que apoyar al formal, no destruirlo”.

Antecedentes

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, anunció la próxima publicación de un decreto supremo que establecerá un régimen especial para el pago de multas de tránsito. La medida fue comunicada tras una reunión con representantes de varios gremios de transporte público y la presidenta Keiko Fujimori.

Rey explicó que, bajo el nuevo régimen, “las multas actuales se archivarán con un pago del 10%”. Según el funcionario, esta iniciativa busca responder a la demanda de conductores y empresas, quienes han manifestado que las sanciones acumuladas dificultan su operatividad, en un contexto agravado por la inseguridad y la crisis económica.

Respecto al sistema de puntos, Rey adelantó que será objeto de una futura reforma. “Si bien el tema de los puntos será materia concreta de otra norma, que espero se emita también pronto”, explicó.

La excongresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley que propone calcular las multas de tránsito en función de la Remuneración Mínima Vital (RMV), en lugar de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Foto: Congreso.

El titular del MTC reconoció que el régimen de puntos, en su forma actual, “es también un abuso que ha contribuido enormemente a la falta de conductores, además de los problemas que ya existen por falta de seguridad”.

Señaló que la reforma integral del sistema sancionador se encuentra en proceso y que el objetivo es aliviar la situación del sector transporte, afectado por la delincuencia y la escasez de personal.

Por otro lado, también es importante resaltar que la excongresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley que propone calcular las multas de tránsito en función de la Remuneración Mínima Vital (RMV), en lugar de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La iniciativa busca que las sanciones sean proporcionales a los ingresos y la capacidad de pago de los ciudadanos.