Transportistas formales podrían quedar excluidos del subsidio al diésel si el Gobierno no amplía la partida presupuestal, advierten gremios de transportes. (Foto: Andina)
Transportistas formales podrían quedar excluidos del subsidio al diésel si el Gobierno no amplía la partida presupuestal, advierten gremios de transportes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Una coalición nacional de gremios de transporte denunció que los recursos destinados al subsidio temporal al diésel resultarían insuficientes para atender la demanda de los transportistas formales. Por ello, solicitaron al Gobierno ampliar de manera inmediata la partida presupuestal antes del cierre del proceso de inscripción, previsto para el próximo 30 de septiembre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: