Una coalición nacional de gremios de transporte denunció que los recursos destinados al subsidio temporal al diésel resultarían insuficientes para atender la demanda de los transportistas formales. Por ello, solicitaron al Gobierno ampliar de manera inmediata la partida presupuestal antes del cierre del proceso de inscripción, previsto para el próximo 30 de septiembre.

El pedido fue dirigido a la presidenta Keiko Fujimori y remitido también al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El proyecto del Anillo Vial Periférico busca descongestionar la ciudad, al crear una vía rápida que sería aprovechada, principalmente, por los vehículos de carga. / Lenin Tadeo

Gremios cuestionan falta de presupuesto

Según la carta presentada por los representantes del sector, con la partida presupuestal del subsidio de S/4 por galón de diésel durante un periodo de hasta dos meses -dirigido al transporte formal, habilitado y operativo, incluyendo los servicios urbano, de carga e interprovincial- un grueso número de transportistas quedará excluido de este apoyo estatal.

Los gremios sostienen que el primer esquema, establecido mediante el Decreto de Urgencia 004-2026, destinó S/33,8 millones, monto que consideran insuficiente frente al número de solicitudes.

El dirigente Martín Ojeda afirmó que solo 1.778 empresas habrían logrado ingresar durante la primera etapa, desarrollada entre el 10 y el 18 de agosto. Según explicó, diversos transportistas tuvieron dificultades para acceder a la plataforma o registrar correctamente sus datos, por lo que quienes lograron superar estos inconvenientes después de esa fecha no habrían podido acceder al beneficio debido a la falta de presupuesto.

Los gremios sostienen que el subsidio al diésel quedó subfinanciado frente a la demanda real. Foto: captura

Más de 6.000 solicitudes y recursos insuficientes

Durante una reunión con la ATU realizada el 9 de septiembre, los representantes del sector señalaron que se les informó que ya existían más de 6.000 solicitudes, pese a que el proceso continuará abierto hasta el 30 de septiembre.

De acuerdo con los gremios, en esa reunión también se indicó que, a partir de la solicitud N.° 1.778, no habría disponibilidad presupuestal para atender nuevos pedidos.

Ojeda estimó que las solicitudes podrían bordear actualmente las 8.000 y alcanzar unas 15.000 al cierre del proceso. No obstante, aclaró que estas cifras todavía no representarían a la totalidad del universo de transportistas.

Los gremios también cuestionan el segundo esquema establecido mediante el DU 007-2026, que contempla una partida de hasta S/60 millones y una vigencia de tres meses, del 16 de agosto al 16 de noviembre. Los gremios consideran que este monto tampoco cubriría la demanda existente.

Según sus cálculos, atender aproximadamente a 480.000 unidades durante dos meses requeriría unos S/616 millones, mientras que para tres meses serían necesarios alrededor de S/924 millones, sin considerar eventualmente otras modalidades de transporte, como el fluvial y los mototaxis.

Los gremios sostienen que el subsidio al diésel quedó subfinanciado frente a la demanda real. Foto: captura

Además, sostienen que el límite de galonaje aplicado posteriormente no habría formado parte de las condiciones discutidas en la mesa de abril.

Frente a esta situación, solicitaron ampliar la partida presupuestal, garantizar el acceso de los transportistas que cumplan los requisitos y reactivar las mesas de trabajo con sus dirigentes.

Asimismo, pidieron a la ATU informar oficialmente el número de solicitudes recibidas, cuántas cumplen las condiciones, cuánto presupuesto fue asignado y comprometido, qué saldo permanece disponible y cuánto dinero adicional se requeriría hasta el cierre de las inscripciones.