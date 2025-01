El inicio de obras con la grúa se dio el 22 de octubre del 2024. Foto: Jesús Saucedo /GEC

Esta situación afecta la circulación de los vehículos en ambos sentidos de la vía, incrementando notablemente el tiempo de recorrido. El ciudadano Paul Neira comentó a El Comercio que el miércoles pasado demoró 15 minutos en la subida de Armendáriz a las 11:30 a.m. “A pesar de que no era ‘hora punta’, la reducción de carriles hizo que se armen largas filas de autos, sobre todo por los carros que querían doblar en el sentido de sur a norte. Cuando no estaba la grúa, demoraba un minuto aproximadamente en pasar por la subida [de Armendáriz]”, declaró.

Neira agregó que una semana antes un familiar suyo demoró una hora y media en recorrer la subida mencionada entre 6 p.m. y 7:30 p.m. Similar situación vivió Silvia Espinar, quien relató a este Diario que en la noche del último viernes demoró una hora en la bajada de Armendáriz. “Había una cola de carros de casi 2 kilómetros. Los fines de semana y en hora punta el tráfico es terrible aquí. En plena temporada de playas, ¿por qué la municipalidad no retira la grúa?“, manifestó.

La grúa en mención está diseñada para grandes obras de infraestructura, así como operaciones en el sector industrial o minero. Tiene una capacidad para levantar hasta mil toneladas .

¿Por qué la grúa no ha sido retirada y qué pasará con ella?

Desde que se decidió romper el contrato de ejecución con Incot, Carlos Canales, alcalde de Miraflores, manifestó en diferentes ocasiones que la paralización de la obra del corredor turístico responde a problemas entre la empresa Incot y sus subcontratistas, lo cual impedía continuar con el proyecto.

El Comercio consultó a la Municipalidad de Miraflores por qué la gran grúa no ha sido retirada de la bajada de Armendáriz, pese a que han pasado casi ocho semanas desde que se detuvo la obra.

A través de un escrito, el municipio respondió que la contratación de la grúa fue realizada por la empresa Incot mientras se mantuvo el contrato con ella para la ejecución de la obra. Debido a la resolución del mismo, la comuna ahora deberá continuar con los trabajos restantes para culminar el proyecto.

Por estar razón, el municipio indicó que “se requiere la permanencia de la grúa para el montaje faltante de la estructura” . “La municipalidad realizó como acción inmediata la liberación de 1 carril adicional por cada sentido con la finalidad de evitar la congestión vehicular”, mencionó la entidad.

En esa línea, la municipalidad refirió que mantiene comunicación con la empresa Tecnogruas para la posible continuidad del uso de la grúa con la nueva empresa contratista que se encarga del reinicio y la finalización del corredor turístico.

El puente contaría con un paseo peatonal y una ciclovía. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

“El trámite correspondiente de retiro y movilización de maquinaria pesada se encargará la empresa Tecnogruas, el cual deberá contar con los permisos y procedimientos normativos. El retiro de la grúa se realizará cuando se culmine el montaje de todas las estructuras del puente metálico, que se encontraban inconclusas hasta antes de la paralización”, detallaron.

Por otra parte, sobre la fecha de definición del nuevo contratista y la reanudación de la obra, la municipalidad indicó que la nueva empresa se conocerá en la segunda semana de febrero. “Asimismo, el reinicio de la obra se estima para la tercera semana de febrero”, informaron .

Cronología de una obra detenida: ¿Por qué se llego a esta situación?

Para un informe previo, Lino de la Barrera, gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de Miraflores, dijo a El Comercio que el 16 de mayo del 2023 se convocó una licitación pública en la que participaron 6 empresas, quedando hábiles 3. El comité de selección de la obra dio como ganador al Consorcio Turístico, integrado por las constructoras Upaca SA y Peru Tractor SRl. Aquella vez la propuesta presentada por Incot no fue admitida.

Es así que dicha empresa interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Buscaba que se admitiera su oferta, que sea evaluada, se califique y de paso se anule como ganador al referido consorcio.

“Finalmente, se revocó la no admisión de Incot y, por tanto, volvió al proceso. En ese sentido, esta empresa, a partir de tener una oferta económica menor, es que resulta beneficiada con la buena pro. Vale decir que las normas de contrataciones del Estado están diseñadas de manera tal que se pondere la menor oferta porque le da más valor al dinero público”, explicó De la Barrera .

Lino de la Barrera (Foto: Archivo El Comercio)

Tras esta situación, llega la etapa de la ejecución de la obra. Sin embargo, el día 30 de noviembre, Incot le comunica mediante una carta notarial al municipio de Miraflores la voluntad de resolver el contrato argumentando que se había producido una causal de fuerza mayor: su proveedor había incurrido en una suspensión de ejecución de prestaciones. Es decir, el proveedor a quien contrató le estaba dejando de entregar los bienes necesarios.

“Esto lo que evidenciaba era un problema de carácter comercial entre el que ganó la licitación y uno de sus proveedores. Eso legalmente no califica como una causal de fuerza mayor de acuerdo a las normas de contrataciones del Estado”, sostuvo el funcionario.

Por ello, la comuna contestó el 4 de diciembre, diciéndole al contratista que su decisión no procedía y que, por lo tanto, debiera continuar con su labor. Además, le comunicó que, en caso siguieran presentándose incumplimientos, tenía la obligación de resolver el contrato, amparada en la ley.

“El 5 de diciembre recibimos el segundo informe respecto del incumplimiento. Por ello, mediante carta notarial del 6 de diciembre, resolvimos el contrato con Incot. La situación era insostenible y teníamos inevitablemente que resolver el contrato en cautela del dinero público”, manifestó De la Barrera.

Ante dos incumplimientos reiterados, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, el municipio se vio en la obligación de tomar finiquitar el contrato y romper lazos con Incot.

La respuesta de Incot

En un comunicado oficial emitido el 10 de diciembre, Incot S.A.C., respondió a la resolución de contrato emitida por la Municipalidad de Miraflores el pasado 6 de diciembre. Según la empresa, la paralización se originó por incumplimientos de su subcontratista AMENPROD STELL S.A.C., responsable de la fabricación y montaje de la estructura metálica del puente.

Comunicado INCOT

La empresa explicó que, pese a haber pagado el 95% del costo de la estructura como adelanto, AMENPROD no entregó la totalidad de los módulos requeridos, dejando los avances visibles limitados a la zona de la bajada Armendáriz.

Además, Incot acusó al subcontratista de exigir pagos adicionales no contemplados en el contrato y de suspender unilateralmente sus labores el 29 de noviembre, lo que imposibilitó cumplir los plazos establecidos con la municipalidad. Este hecho, afirmó, fue comunicado oportunamente a las autoridades distritales.

Incot destacó que la Municipalidad de Miraflores no tiene responsabilidad en lo sucedido y elogió la disposición de sus funcionarios para encontrar soluciones. Asimismo, la empresa ofreció disculpas públicas a los vecinos del distrito y anunció que emprenderá acciones legales contra AMENPROD por el presunto incumplimiento contractual.

“Incot lanzó un comunicado el 10 de diciembre. En él reconoce abiertamente que son sus problemas de carácter contractual comercial las causas de incumplimiento con la municipalidad, y dicen que no tenemos responsabilidad ninguna en el tema. Además, pide disculpas a los vecinos. Es una complementa admisión de culpabilidad y que excluye desde el punto de vista legal al municipio de Miraflores. La comuna ha procedido conforme a las normas que rigen las contrataciones del Estado”, dijo De la Barrera.