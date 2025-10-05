Carlos Gonzales
Grupo élite de policías contra extorsión en buses tendrían sueldos altos y control estricto: Lima, Callao y Trujillo serían las primeras ciudades
El último paro de un sector de transportistas de Lima y Callao tuvo como epílogo la firma de un acuerdo entre los dirigentes de dichos gremios y congresistas para promover, a través de un proyecto de ley, la creación de un grupo élite de las autoridades a fin de enfrentar a las mafias de extorsionadores que atacan a distintos sectores de la sociedad.

