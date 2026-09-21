El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó el entrenamiento de 50 integrantes de la Guardia Metropolitana de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), como parte del proceso de preparación previo al inicio de sus funciones de vigilancia y protección de infraestructura municipal.

Durante la jornada, desarrollada en el Polígono TST de Villa El Salvador, los agentes realizaron ejercicios físicos, prácticas de tiro, técnicas de descenso en rapel y actividades de preparación operativa. La formación también incluye capacitación legal, normativa y protocolos de actuación.

“La preparación de nuestros agentes es integral. No solamente buscamos fortalecer su condición física, sino también sus conocimientos sobre normativa, derechos humanos, protocolos de actuación, prevención de riesgos, primeros auxilios y manejo de conflictos. Queremos que el personal esté preparado para prevenir, actuar responsablemente y responder dentro del marco de sus funciones”, señaló Reggiardo.

Guardia Metropolitana: 50 agentes reciben entrenamiento táctico antes de iniciar operaciones en Lima. Foto: Municipalidad de Lima

El alcalde indicó que el nuevo cuerpo de seguridad podría comenzar a operar en aproximadamente dos meses. Actualmente, EMAPE se encuentra en el proceso de adquisición de armamento, incorporación de personal y obtención de las licencias individuales correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

“Ya se inició el proceso, pero estamos estimando que en dos meses ya esta Guardia Metropolitana estará en las calles, con toda la capacitación y preparación que le venimos brindando. Yo espero, quisiera que sea menos de dos meses, pero lo más probable es que estemos bordeando esos tiempos”, sostuvo.

El plazo anunciado coincide con lo informado previamente por el municipio sobre la implementación de esta unidad de seguridad de EMAPE. La autorización de Sucamec permite a la empresa municipal brindar servicios de vigilancia privada armada, mientras que Reggiardo ha señalado que los agentes no asumirán funciones propias de la Policía Nacional.

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¿Qué funciones tendrá la Guardia Metropolitana?

La Guardia Metropolitana estará destinada a la vigilancia, custodia y protección de las obras, vías, instalaciones, bienes, infraestructura y trabajadores que se encuentren bajo responsabilidad de EMAPE.

Sus integrantes podrán identificar situaciones de riesgo, generar alertas y solicitar apoyo policial o médico cuando corresponda. De acuerdo con la Municipalidad de Lima, su actuación estará circunscrita a las labores de seguridad privada vinculadas a los espacios y bienes administrados por EMAPE.

El cuerpo no realizará labores de fiscalización ni ejercerá funciones de serenazgo o policiales. Tampoco tendrá entre sus atribuciones la investigación criminal, el control del orden público, el control del tránsito o el patrullaje policial.

Guardia Metropolitana de EMAPE: así se preparan los agentes que protegerán infraestructura municipal. Foto: Municipalidad de Lima

Por otro lado, como parte de su preparación, los 50 agentes realizaron prácticas de tiro bajo supervisión especializada y siguiendo protocolos de seguridad. También participaron en ejercicios destinados a fortalecer resistencia, fuerza, agilidad, coordinación y capacidad de reacción.

La formación contempla además técnicas de descenso en rapel, manejo de equipos y recursos, así como procedimientos operativos y logísticos. A ello se suma capacitación sobre derechos humanos, prevención de riesgos, primeros auxilios y manejo de conflictos.

La Municipalidad de Lima también informó que se trabaja con el Ejército para incorporar a licenciados de las Fuerzas Armadas a este cuerpo de seguridad.

Reggiardo supervisa entrenamiento de 50 agentes y anuncia fecha estimada para la Guardia Metropolitana. Foto: Municipalidad de Lima

Reggiardo anuncia proyecto sobre armas de fuego ilegales

Durante la actividad, el alcalde de Lima también informó que la Municipalidad prepara un proyecto de ordenanza relacionado con la tenencia de armas de fuego ilegales.

“Estoy trabajando con mis colaboradores para tener un proyecto de ordenanza. Estamos evaluando aprobar una ordenanza que vaya por el lado de la amnistía, pero que al finalizar tenga algunos aspectos de mayor rigurosidad respecto a quien tenga un arma ilegal”, explicó.

La propuesta, según adelantó el burgomaestre capitalino, contemplaría un periodo de amnistía y posteriormente medidas de mayor rigurosidad para las personas que mantengan armas ilegales en su poder.