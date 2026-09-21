Guardia Metropolitana: 50 agentes reciben entrenamiento táctico antes de iniciar operaciones en Lima. Foto: Municipalidad de Lima
Guardia Metropolitana: 50 agentes reciben entrenamiento táctico antes de iniciar operaciones en Lima. Foto: Municipalidad de Lima
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó el entrenamiento de 50 integrantes de la Guardia Metropolitana de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), como parte del proceso de preparación previo al inicio de sus funciones de vigilancia y protección de infraestructura municipal.

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