Guardia Municipal permitiría que serenos porten armas de fuego y combatan delitos: ¿Cómo hacer viable esta propuesta?

A finales del año pasado, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó la creación de una denominada Guardia Municipal Metropolitana, que se formaría sobre la base actual del serenazgo. Sus integrantes serían capacitados con el objetivo de convertirse en agentes profesionales para combatir la inseguridad ciudadana. Esta propuesta ha generado una serie de comentarios tanto a favor como en contra.

La principal novedad de la iniciativa es que se dotaría a los serenos de armas de fuego de uso civil y de bajo calibre . Incluso, el alcalde remarcó que estos agentes contarían con licencias para el uso de armas.

Asimismo, Reggiardo explicó que los miembros de la Guardia Municipal Metropolitana estarían abocados a combatir delitos menores y a tareas de tránsito , como un complemento al trabajo de la Policía Nacional. “Nosotros tenemos el control de las cámaras y de la transitabilidad, y por qué no contar con una fuerza que cumpla funciones como emitir papeletas, imponer sanciones y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones normativas que contempla una municipalidad”, señaló.

La propuesta permitiría que los serenos porten armas de fuego de uso civil y bajo calibre, previa capacitación. / Tiffani Angeles

“El planteamiento no puede ser asumido como un reconocimiento de una competencia de carácter exclusivo de la Policía, ya que una guardia municipal también puede complementar su labor. No se trata de quitar funciones”, aseveró.

Ante loa primeros cuestionamientos, el alcalde sostuvo que la propuesta no es inconstitucional. “Algunos dicen que la Constitución no lo contempla, pero no es cierto. Existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional en el sentido de que la labor policial no es excluyente. Por ello, se puede contar con fuerzas del orden que realicen un trabajo eficiente”, afirmó.

Si bien indicó que la Guardia Municipal Metropolitana se crearía sobre la base del serenazgo, precisó que también podrían incorporarse jóvenes que hayan realizado el Servicio Militar Voluntario, previa capacitación de tres meses. Para ello, señaló que sostuvo conversaciones preliminares con el Ejército del Perú.

Respaldo

En diálogo con El Comercio, Óscar Valdés, exministro del Interior y expresidente del Consejo de Ministros, señaló que está a favor de la iniciativa. Afirmó que “en la Policía hay muchos efectivos en puestos administrativos, la formación en las escuelas policiales es bastante deficiente y, además, existe mucha corrupción. Por ello, sería importante contar con una Guardia Municipal que sí tenga una adecuada formación”.

“Si al inicio la mayoría se muestra escéptica, se podrían trasladar funciones de la Policía de Tránsito a estos serenos. De ese modo, la mayoría de policías que hoy piden coimas podría pasar al campo operativo”, sostuvo.

El exministro también indicó que los municipios cuentan con locales equipados con cámaras de videovigilancia y computadoras modernas, herramientas que —según dijo— son, en muchos casos, más avanzadas que las que tienen las comisarías. “La creación de la Guardia Municipal no vulnera la Constitución. Lo que sí es ilegal e inconstitucional es que tengamos, día a día, estos niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana. Por ello, debemos buscar soluciones prácticas y luchar contra el sicariato y la extorsión”, añadió.

Valdés señaló que, para ello, es clave una alianza entre las comisarías y los alcaldes, a fin de trabajar con planes específicos para combatir la delincuencia. “Creo que esta iniciativa sí puede funcionar en el contexto peruano. Estos agentes municipales, con un buen entrenamiento, podrían convertirse en una competencia para la Policía, demostrar que están a su nivel e incluso que podrían reemplazarlos. Entiendo que existen matices legales, pero es necesario avanzar”, enfatizó.

Exjefes policiales advierten que no todos los municipios cuentan con recursos para implementar la medida.

Respecto a cómo garantizar una adecuada preparación de los integrantes de la Guardia Municipal, el exministro indicó que los cursos de capacitación deben estar debidamente actualizados. “Yo considero que hay más riesgo en lo mal formados que están muchos policías. Daríamos un gran paso contra el crimen organizado si encarcelamos a los funcionarios corruptos”, afirmó.

En relación con una posible desigualdad entre distritos y regiones, Valdés sostuvo que “el Perú está lleno de lugares con recursos, pero lamentablemente estos se malgastan. Lima podría ser un buen ensayo. Los alcaldes tienen medios. Es cierto que se deben crear condiciones óptimas, pero no podemos permitir que continúe esta inseguridad galopante”.

Finalmente, como propuesta adicional, planteó que, específicamente para enfrentar la extorsión y el sicariato, se conformen equipos mixtos integrados por la Policía, las Fuerzas Armadas, fiscales, jueces, personal del INPE y unidades de Inteligencia. “Si estos equipos trabajan de manera articulada, podrían capturar extorsionadores, denunciarlos, sentenciarlos y recluirlos de forma mucho más rápida”, concluyó.

Cuestionamientos

La iniciativa de Renzo Reggiardo no ha sido bien recibida por algunos integrantes de la Policía Nacional. Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la PNP, consideró que la propuesta “es impracticable, ilegal e inconstitucional”. Recordó que la normativa vigente establece que la fuerza pública recae en la Policía y que la Ley Orgánica de Municipalidades no contempla la existencia de una Policía Municipal.

Según el alcalde Renzo Reggiardo, la nueva guardia apoyaría en delitos menores y control del tránsito.

Además, advirtió que la propuesta solo podría ser implementada por municipios que cuenten con suficientes recursos económicos.

Por su parte, el coronel (r) PNP Franklin Barreto, exjefe de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, señaló que la iniciativa resulta operativamente inviable en el contexto peruano. Enfatizó que sería necesario aprobar una norma para que la propuesta de Reggiardo se aplique a todas las municipalidades provinciales del país y no solo en la capital.