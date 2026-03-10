Escuchar
En conferencia de prensa, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, hizo un balance del primer día de la medida de clases virtuales para las instituciones educativas de Lima y Callao ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV). “El 95% de colegios particulares ha acatado la virtualidad. Es lo que nos ha comentado el Ministerio de Educación (Minedu)”, declaró.

