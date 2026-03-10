En conferencia de prensa, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, hizo un balance del primer día de la medida de clases virtuales para las instituciones educativas de Lima y Callao ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV). “El 95% de colegios particulares ha acatado la virtualidad. Es lo que nos ha comentado el Ministerio de Educación (Minedu)”, declaró.

“El 5% restante está dentro de la excepcionalidad, porque está declarando que no tiene estas plataformas virtuales y, por tanto, ha procedido a realizar la labor”, explicó.

El Comercio supo que colegios como Cambridge College, Pestalozzi y el Peruano Alemán Alexander Von Humboldt decidieron realizar clases presenciales hoy.

Preocupante caso en el colegio San Silvestre

No obstante, fuentes comentaron a El Comercio que personal y alumnas del San Silvestre School fueron retirados de la institución por funcionarios de la UGEL 7 aproximadamente a las 10 de la mañana del lunes.

“Hoy profesores y directivos se reunieron en el colegio para coordinar sobre cómo harían las clases virtuales, y también ya había alumnas allí. Pero a las 10 llegó personal de la UGEL 7 y los evacuó a todos”, narró una madre de familia.

¿Habrá sanciones?: Las versiones de la premier Miralles y el ministro de Educación

Por otro lado, l a premier dijo que la medida de clases remotas puede reducirse dependiendo de cómo evolucione la situación del gas.

“La crisis energética que estamos viviendo nos ha motivado a realizar esta disposición de las clases virtuales por cinco días, que incluso pueden ser menos dependiendo de cómo avance. Necesitamos reducir la presión del traslado vehicular en Lima para evitar que la siguiente semana, que vamos a tener una demanda muy alta de traslados, ponga en peligro el adecuado funcionamiento de la ciudad”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, manifestó a Canal N que la virtualidad no forma parte de una política educativa permanente y que su aplicación se mantendrá únicamente mientras dure la emergencia. “Una vez restablecido el suministro energético, se levantará inmediatamente la medida de clases virtuales”, afirmó.

Como se sabe, la Resolución Viceministerial N° 033-2026 oficializó el domingo las clases remotas.

“Excepcionalmente, las instituciones educativas públicas y privadas comprendidas en el ámbito de la presente Resolución que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota, quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución, pudiendo prestar el servicio educativo de manera presencial, siempre que ello resulte indispensable para asegurar la continuidad y se adopten las medidas correspondientes para su adecuada prestación”, subraya la norma.

El ministro Castillo comunicó que las instituciones que opten por mantener clases presenciales deben comunicar esta decisión a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente. Asimismo, aseguró que esta medida no contempla sanciones y busca garantizar la continuidad del servicio educativo durante la emergencia .

No obstante, la premier Miralles no descartó que se tomen “medidas” con los colegios privados que realicen clases presenciales sin cumplir con los criterios de excepcionalidad.

“Si no fuera ese caso, seguro que se tiene que tomar las medidas respectivas; hay órganos que se encargan de esa fiscalización. Indecopi, el mismo ministerio tienen que determinar eso, porque acá lo que hay que entender es que esta no es una medida injustificada”, destacó.

La Comisión de Educación del Congreso citó al ministro Castillo para hoy a las 10 am. La convocatoria busca que el titular del Minedu informe las acciones que se han implementado y ejecutado en el marco del Plan de Buen Inicio del Año Escolar 2026. El oficio enviado indica que debe precisarse el proceso de matrícula y las medidas implementadas para garantizar el acceso oportuno y equitativo al servicio educativo.

Adicionalmente, los congresistas pedirán que el ministro explique los criterios y sustentos técnicos para recomendar clases virtuales en los colegios, institutos y universidades particulares y públicos, entre otros puntos de agenda.

¡Todo abierto menos los colegios!: Plantón de padres afuera del Minedu

“¡Niños en el aula, no en una jaula!“, “¡Todo abierto menos los colegios! Estas fueron algunas frases del colectivo de padres de familia Volvamos a Clases Perú en un plantón en el frontis de la sede del Minedu en San Borja en la mañana del domingo.

“Hacemos un llamado al presidente Balcázar y la premier Denisse Miralles para que reconsideren la decisión de sacrificar la educación presencial por la educación virtual como medida de respuesta frente a la crisis energética. Hay otras medidas que puede tomar el gobierno que garanticen la continuidad del servicio educativo. Tal y como lo ha señalado un comunicado de Unicef esta mañana, la educación es igual de prioritaria que la salud”, declaró Norma Correa, vocera de la mencionada asociación.

Correa indicó que el primer objetivo de la manifestación fue que se permita la reapertura de instituciones educativas donde se interrumpió el año escolar ante la medida de clases virtuales.

“El segundo punto es que se descarte el uso de cierres educativos como respuesta a la crisis energética, porque la educación es un servicio público esencial. Tercero, llamamos a clase política, incluyendo el Congreso, para que pongan a la educación en el centro de las prioridades. Nuestros niños y adolescentes vienen siendo afectados por cierres educativos arbitrarios desde la pandemia, paros y la cumbre APEC. Es muy grave que la sociedad continúe permitiendo que cierren los colegios, pero que sigan abiertas todas las actividades. Hoy hay dos partidos de fútbol”, refirió.

Además, Correa manifestó su preocupación de que el inicio del año lectivo en los colegios públicos también sea virtual.

Así también, dijo que “sería un abuso y arbitrariedad” si el gobierno decide sancionar a los colegios que dicten clases presenciales.

Reunión entre el Minedu y asociaciones de colegios privados

Entre las 8 y 10 am del lunes, el ministro de Educación se reunió con representantes de asociaciones de colegios privados de Lima y Callao. En su cuenta de X, el Minedu informó que acordó con ellos “implementar clases virtuales hasta el 14 de marzo”.

Sin embargo, Adriana Bertolotti —representante de la Asociación de Escuelas Privadas (AEP), que agrupa a más de 2 mil colegios del país— declaró a El Comercio que esto no fue acordado con ellos, porque el Minedu se comprometió a no continuar esta medida.

“Lo que nos ha dicho el Minedu es que la resolución tiene excepciones a las que nos podemos acoger los colegios. Debemos informar a las Ugeles sobre la excepción para que también brinden orientación. El ministro también nos aseguró que no se pondrá ninguna sanción", precisó Bertolotti.