El Sistema Integrado de Gestión de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior reveló que, durante el año 2024, se recibieron un total de 386 denuncias por maltrato animal en el país. Según el reporte de dicha central, las denuncias fueron tramitadas principalmente en comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP) y en organismos del Ministerio del Interior (Mininter). Sin embargo, parece que esta cifra continuará en aumento este año, ya que en los primeros 27 días de 2025 ya se han registrado 50 casos de maltrato animal a perros, gatos y conejos en el Centro de Lima.

El último domingo, la PNP, a través de la Dirincri, junto al área de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, allanaron una vivienda dentro de una quinta en la cuadra 5 del Jirón Puno, en el Centro de Lima, donde lograron rescatar cerca de 50 animales que vivían en condiciones insalubres. Estas mascotas eran vendidas ilegalmente en la vía pública.

Agentes #Dirincri de la @PoliciaPeru detuvieron a 4 personas que traficaban de forma ilegal con perritos, gatos y conejos, de meses de nacidos y con evidentes signos de maltrato. Los indefensos animales fueron puestos a buen recaudo. pic.twitter.com/8URNKxmmOC — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 27, 2025

En el lugar se encontraron perros, gatos y conejos hacinados en jaulas, sin acceso a agua ni comida. Según las autoridades, los animales eran víctimas de tráfico ilegal. Los animales rescatados fueron trasladados a la Veterinaria Municipal de Lima para evaluar su estado de salud y, una vez atendidos, serán puestos en adopción.

Consecuencias

En una entrevista con El Comercio, Manuel Bartra, director legal de la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales (ARBA), comentó que este tipo de operativos se realizan de forma periódica en el Centro de Lima, tanto para animales domésticos como silvestres. “Ojalá que esto termine en una sentencia y no simplemente en archivos. Uno de los principales riesgos que enfrentan los animales víctimas de tráfico ilegal es la muerte. Además, la gran mayoría de estos animales están infestados de parásitos y patógenos, y muchas veces no logran sobrevivir, terminando falleciendo”, expresó.

“Es importante que las personas tomen conciencia y eviten comprar animales. Muchos lo hacen con buenas intenciones, porque quieren ayudarlos, pero al comprar en estos lugares, están financiando este tipo de comercio ilegal. En lugar de promoverlo, se debe notificar a las autoridades, ya sea a la municipalidad distrital o a la comisaría del sector”, añadió.

Existe una ordenanza municipal, la 1855-2014, que protege contra el maltrato y la reproducción indiscriminada de los animales (foto: Mininter).

El experto precisó que en 2016, en Perú, se promulgó la Ley 30407, que es la Ley de Bienestar y Protección de los Animales. “Esto constituye un antes y un después en nuestra legislación, porque por primera vez se reconoce a los animales no solo como posesiones de las personas, sino como seres sensibles sujetos a derechos básicos, como no ser víctimas de maltrato o actos de crueldad”, explicó. Agregó que la ley modifica el artículo 206-A de la Constitución, tipificando el delito de actos de crueldad contra los animales, cuya pena privativa de libertad puede extenderse hasta seis años.

“Todo empieza con un operativo, pero ese solo es el paso 1. Un procurador municipal tiene que interponer la denuncia ante la fiscalía para que se haga justicia y se establezca una sentencia condenatoria contra los responsables. Espero que la gente tome conciencia, los animales son seres que sienten, capaces de sufrir, no solo es un deber moral. Si se les violenta, habrá consecuencias legales”, reflexionó.

El abogado experto en derecho penal, Iván Torres, añadió que existe una ordenanza municipal, la 1855-2014, que protege contra el maltrato y la reproducción indiscriminada de los animales. “Esta autoriza a la gerencia de fiscalización de las municipalidades a intervenir en locales donde haya noticias de comercio ilegal y maltrato. Asimismo, la ordenanza faculta a cualquier ciudadano a denunciar ante la oficina de gerencia y fiscalización de la municipalidad distrital correspondiente los espacios cerrados o ambulatorios donde se esté generando este trato cruel a los animales”, señaló.

Se rescataron animales vendidos ilegalmente en condiciones deplorables (foto: Mininter).

Pronunciamientos

Anaís Anaya, directora de Voz Animal, dijo a El Comercio que ir más allá de un operativo dependerá de la intervención de las organizaciones y los ciudadanos. “Esto no es una historia nueva, es un problema que viene de hace muchos años. Hay que ejercer presión y fomentar la educación en la gente para que no vea a los animales como productos, sino como seres vivos. No está bien comprar animales sin averiguar de dónde provienen”, señaló.

“Como alternativa, se debe pensar en adoptar, ya que hay refugios llenos. Por ejemplo, actualmente Voz Animal tiene 180 animales. Si la gente no adopta, los refugios no dan abasto. En caso de querer un perro que brinde amor, como todos lo hacen sin importar la raza, pueden optar por albergues, ya que lamentablemente en otros lugares solo lucran indiscriminadamente. También sería importante que la gente esterilice a sus perritas para que no pasen por un proceso de parto frecuente y sufran. Es fundamental que se cumplan las multas y clausuras para combatir este problema de manera efectiva”, mencionó.

Por otro lado, Heidi Paiva Pachas, fundadora de la Organización de Defensa de los Derechos Animales “Proyecto Libertad”, afirmó que los rescates de animales siempre serán una buena noticia, pero advirtió que el tráfico de animales nunca acabará si no se ataca al origen del problema: las galerías donde venden estos animales. “Mientras no se ataque la causa, el problema siempre existirá. Lo que se tiene que hacer es cerrar las galerías. Además, otra forma efectiva de combatir el tráfico es no comprar animales para no alentar la industria del maltrato animal. No toda la gente que compra es buena, hay quienes usan animales para rituales, experimentación, entre otros”, concluyó.

Se encontraron perros, gatos y conejos hacinados en jaulas, sin acceso a agua ni comida (foto: Mininter).

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

La Policía Nacional cuenta con un departamento dedicado a salvaguardar la vida no solo de animales domésticos, sino también de animales silvestres en cautiverio. Para denunciar un caso de maltrato, sigue estos pasos.

Graba el hecho disimuladamente, sin exponerte a ti mismo ante el maltratador. Identifica el lugar de los hechos y toma nota de la dirección exacta. Procura tomar fotos o videos del rostro del maltratador.

Para formalizar tu denuncia, deberás presentarla ante la comisaría y la municipalidad del distrito donde ocurrió el maltrato. También puedes llamar a la línea gratuita 0800-00-205 del Ministerio Público, quienes realizan un seguimiento de todas las denuncias por maltrato animal.