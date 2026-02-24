El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Hary Gloria Yzarra Reyes como nuevo ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hoy, martes 24 de febrero en Palacio de Gobierno.

De esta manera, Yzarra formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles.

Como se recuerda, Balcázar fue elegido como nuevo presidente del Congreso, y por consiguiente del Perú, el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del exmandatario José Jerí.