De esta manera, Yzarra formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles | Foto: TV Perú (Captura)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Hary Gloria Yzarra Reyes como nuevo ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hoy, martes 24 de febrero en Palacio de Gobierno.

