-Estamos conversando en un momento importante para ustedes, habiendo cumplido cien años desde su fundación. Por esto mismo, me gustaría recordar sus inicios ¿Cuáles fueron las ideas iniciales que dio a nacer este club automovilístico?

El Touring inicia con un grupo de personas interesadas en automovilismo que, antes de que se fundara el club en 1924, empezaron a hacer turismo por carretera, en una época en la que realmente no había carreteras. Tenían que abrir camino por trochas, y así comenzaron a viajar por el Perú. La información que recogían la fueron plasmando en mapas, que luego sirvieron para abrir caminos en una época posterior. En este amor por el país, por conocerlo, por divulgarlo, por viajar en auto, empiezan a percatar que, cuando se malograba un auto en ruta, no tenían ninguna forma de auxilio. Así nació la idea de formar el Touring Automóvil Club del Perú, para dar atención de emergencia en ruta, lo que hoy llamamos asistencia mecánica.

Años después se afilian a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), muy conocida por el deporte automotor, la Fórmula 1 y todas las fórmulas existentes. Pero además, promueve todo lo que tiene que ver con la educación y la seguridad vial, y el turismo por carreteras. Hoy en día, somos representantes de la FIA en el Perú, tanto en los aspectos de movilidad como los aspectos de promoción del deporte automotor.

-Un hito importante en esta historia son los ‘raids’, que eran viajes de exploración, y las competencias automovilísticas iniciales que se fueron organizando. ¿Cuál fue el fin que tenían estos eventos?

Yo diría que los fundadores eran muy amantes del país y también del automovilismo. Creo que unieron esas dos cosas y, con una geografía tan complicada como la que tenemos, empezaron a buscar formas de conectar diferentes lugares del país. Estos caminos fueron luego plasmados en mapas, que originalmente nos hicieron muy famosos, que permitían a otras personas a recorrer por estos caminos que habían identificado. Hay una frase muy importante que decía nuestro actual presidente, el señor Iván Dibós: “las carreteras son a los países como las arterias a las personas”.

Imagen del primer 'raid' que organizó el Touring, en 1924. Se trataba de recorrer de un destino a otro por medio de trochas, haciendo nuevos caminos. Foto: TACP

-Todo esto empieza a crecer en un contexto donde en Lima había una considerable presencia de lo que era el mundo automovilístico, incluso teníamos industria automovilística. Pareciera que esto se ha perdido con el tiempo. ¿Qué importancia tuvo el contexto en el que se desarrolló el club?

Un factor fundamental fue el interés que tuvieron los fundadores de mantener el compromiso con la seguridad vial y la promoción del deporte automotor. A lo largo del tiempo, empezaron a diversificar la atención de emergencia, poniendo énfasis en los factores diferenciales. Por ejemplo, nuestros conductores también son mecánicos. Eso permite que no solo den atención de traslado en grúa, sino que pueden resolver problemas in situ. Eso le da un valor agregado, porque si uno está viajando de un lugar a otro y requiere de asistencia, tiene la posibilidad de continuar en el camino y no renunciar al viaje. Este es un aspecto diferencial que a lo largo del tiempo ha sido valorado por los asociados.

-Es probable que los lectores asocien al Touring únicamente con los carros, pero desde que inició hubo una participación importante de los motociclistas. ¿Hay programas enfocados a este sector?

Estamos trabajando fuertemente en una campaña que se llama ‘Casco 40′, en la que promovemos que los motociclistas tomen conciencia sobre la importancia de tener un casco certificado, que pueda evitarle la muerte o lesiones graves. Ya se ha comprobado que, en la mayoría de los accidentes, las lesiones graves y el fallecimiento provienen de lesiones a nivel cerebral. Hemos ejemplificado cómo queda un caso certificado y uno no certificado con una máquina que simula una caída a determinada velocidad. Nosotros seguimos con el compromiso de la seguridad vial.

-¿Cuántos socios están registrados actualmente en el Touring?

Actualmente, tenemos doce mil socios. Cabe mencionar que además de los temas que hemos mencionado, como asistencia vial y seguridad, contamos con un centro de recreación en Conchán, donde damos servicios a nuestros asociados de recreación y deporte. Es un club familiar, para que nuestros socios puedan disfrutar de un lugar de esparcimiento para sus familias.

-Me comentaba al inicio sobre la importancia de la alianza con la Federación Internacional del Automóvil. ¿Qué otras alianzas estratégicas mantiene el club?

A nivel nacional, tenemos un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la evaluación de postulantes a una licencia de conducir de clase A, y con la Municipalidad Metropolitana de Lima, para lo que es clase B. Este es un aspecto que lo enmarcamos dentro del tema de seguridad vial y, como parte de nuestro centenario, es un compromiso que estamos renovando con el país. En el mundo de las licencias de conducir hay mil problemas relacionados, pero nosotros nos hemos mantenido [operando]. Esto a pesar de que en muchas oportunidades nos hemos replanteado si debiéramos continuar, por todo los aspectos de ilegalidad que hay alrededor. Nos hemos mantenido porque hemos sido pioneros en muchos de los aspectos que el ministerio ya ha asumido a través de su sistema.

-¿Como cuáles?

Por ejemplo, la evaluación de conceptos [para obtener la licencia de conducir] a través de las computadoras. Esto ya ha sido asumido dentro de la norma de centros de evaluación [del MTC]. También está la evaluación en circuito de manera anónima. Los evaluadores se posicionan en diferentes puntos del circuito, evalúan cada uno de manera individual y el resultado de todos se promedia en el sistema, no es manual como aún es en varios centros de evaluación. Asimismo, el postulante es identificado con un número, una tanda y una lona de manera que el evaluador no sabe a quién está evaluando. Además, tenemos un sistema que todas las mañanas sortea la ubicación de los evaluadores. Este proyecto de la evaluación a través del sistema está en este momento siendo trabajado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para incorporarlo al sistema nacional del conductor.

Adicionalmente, en el marco del centenario, el consejo directivo ha acordado que iniciemos el proceso de certificación de la ISO 37001, de anticorrupción y antisoborno, para el Centro de Evaluación. Con esto queremos elevar los estándares de la evaluación y cuidarnos de no ser infiltrados por la corrupción. A raíz de la ISO, estamos contratando a una empresa de mucho prestigio para la implementación de una línea ética, para que aquellos que identifiquen un problema de corrupción puedan reportarlo a una línea no gestionada por nosotros. La transparencia es un tema que nos interesa sobremanera y nos ha permitido pasar estos cien años de vida y proyectarnos a los siguientes cien.

-Ahora, gran parte del Touring nace de deporte automotor. ¿Cómo ha crecido este enfoque en el club a lo largo de los años?

Tenemos comisarios deportivos que son certificados por la Federación Internacional del Automóvil para cuidar que las carreras, que se realizan bajo el amparo de la FIA, cumplan con el código internacional establecido para tal efecto. Por otro lado, tenemos todo el control sobre antidoping en las carreras, también promovido por la FIA, y tenemos equipos entrenados en ese sentido. En tercer lugar, estamos en la promoción de nuevos valores, por ejemplo, en el kartismo, que son los futuros pilotos de niveles mayores. También estamos impulsando la participación de la mujer en el deporte automotor, que también es una política FIA, no solamente para promover que sean pilotos, mecánicas, dirigentes; que puedan estar en todos los niveles del deporte automotor.

-Dicho esto, cuando inició el Touring había una propuesta bastante concreta, que era el tema automotor. Cien años luego, ¿cómo describiría la esencia actual del Touring?

Hemos migrado de ser un club de automóviles a un club de personas. No necesariamente todas se identifican con el automovilismo, pero todos, absolutamente todos, somos usuarios de las vías. Como conductores, como peatones, como ciclistas, como motociclistas. Nuestros socios no tienen que ser unos fanáticos del deporte automotor, pero si transcurren por las vías es importante que tengan conciencia vial.

-¿Se podría decir que, si bien la esencia automovilística permanece, ahora hay más un enfoque de un club familiar, enfocado en lo que es la seguridad vial?

Exactamente. Incluso, muchos de los aspectos de seguridad que tienen los vehículos comerciales hoy día han nacido del deporte automotor: el cinturón, el casco, la estructura de los autos. Estos mundos están permanentemente vinculados. Por eso la FIA, si bien se le conoce más por la parte del deporte automotor, tiene este compromiso con la seguridad vial. Cabe precisar que no solo importa el vehículo y el conductor, importa la infraestructura, la señalización, la semaforización.

-Ya pasaron 100 años del Touring. ¿Cuáles son las vistas hacia el futuro del club?

Tenemos varios planes. En agosto tendremos el Congreso Americano de la FIA, estará viniendo el presidente de la FIA y todas las altas autoridades de la Federación Internacional del Automóvil. Vamos a tener también a los representantes de todas las regiones a nivel mundial y representantes de los automóviles club de toda América. Es justamente a raíz del Centenario por lo cual nos han honrado como sede de este Congreso. ¿Cómo nos miramos al futuro? Somos clubes centenarios y el reto es cómo sobrevivimos los siguientes años. Nosotros estamos enfocándonos en todo lo que tiene que ver con nuestra presencia fuera de Lima. A raíz de la pandemia tuvimos que retraernos para fortalecernos y poder volver a salir. Ya estamos listos para eso.

Tenemos un proyecto para el próximo año de tener presencia en provincias, no solo con los servicios de asistencia, sino con lo que tiene que ver con licencias internacionales de conducir, los temas de seguridad vial y también la promoción del deporte automotor. Estamos muy interesados en brindar alternativas tecnológicas que puedan promover el turismo por carretera y estamos trabajando en una propuesta al respecto, que esperamos poder lanzarla comienzos del próximo año. Asimismo, estamos haciendo énfasis en la participación de la mujer en el deporte automotor, que es un tema que está muy fuerte en la FIA nosotros tenemos ahí un compromiso pendiente.