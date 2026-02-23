El hermano de la deportista nacional Lizeth Marzano Noguera brindó una entrevista en la que exige justicia por la muerte de la joven de 33 años, la misma que falleció tras ser atropellada por Adrián Villar (21), quien conducía el automóvil a nombre de la periodista Marisel Linares.

Visiblemente afectado, Gino Marzano reveló ante Magaly TV, que la familia del joven intentó comunicarse con él para “conciliar” y presuntamente evitar que el investigado termine en la cárcel.

“Esa familia ha tratado de comunicarse conmigo para conciliar. La vida de mi hermana tiene precio, no intenten comunicarse con mi familia porque no hay ningún monto monetario asociado a la vida de mi hermana” , manifestó.

Lizeth Marzano. Foto: Redes sociales.

Además, condenó que Villar, identificado por la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP) como el conductor del auto, haya abandonado a su hermana a su suerte tras dejarla gravemente lesionada.

“Esta persona opto por huir, de dejarla a su suerte, no nos dieron tiempo de despedirnos de ella, quién nos prepara para eso. El dolor nadie nos lo va a quitar. Hemos tenido que ver el cuerpo de mi hermana, no se imaginan el dolor. Para que una persona encubra siendo periodista (en referencia a Marisel Linares), para que una persona de 21 años diga que estaba en shock (y por eso huyó)”, dijo.

Además, el padre de familia narró que él acudió a la escena del atropello lo más pronto que pudo para recabar pruebas e indicios.

“Yo fui a la escena del crimen, tomé fotos, levanté el parachoques, toqué puerta por puerta, edificio por edificio para ver las cámaras. Yo fui a la municipalidad de San Isidro. Yo no podía esperar a la Policía. No me iba a arriesgar a que se manipule la información”, expresó.

Además, narró que él se enteró de que la propietaria del vehículo involucrado era la periodista Marisel Linares a través de los medios de comunicación y condenó que ella no señalara que su hijastro Adrián Villar conducía su auto, pues eso permitió que el joven no sea detenido en flagrancia.

Caso de Lizeth Marzano. Foto: Captura Video.

“Yo vi las cámaras del club El Golf donde vi la hora de los hechos, tuve que hacer cuadro por cuadro para ir contando carro por carro e identificar la placa y luego la periodista hace esa declaración y yo me entero por los medios y no por la Policía. En ninguna se visualizaba la placa, yo vi 8 cámaras y en ninguna me daba la placa, incluso la de la misma municipalidad, pero sabemos que la propietaria del auto sabía”, dijo.

Además, uno de sus abogados señaló que evitar brindar esos datos y el hecho de que Villar se haya fugado sin auxiliar a la deportista permitió que el plazo de flagrancia se agote.