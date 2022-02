Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los cambios más inesperados en el Gabinete Ministerial del presidente Pedro Castillo es, sin duda, el de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud (Minsa) . Se cuestiona no solo porque Cevallos fue uno de los pocos titulares de cartera que se mantuvo en el cargo desde el inicio de este Gobierno por su manejo responsable de la pandemia –más allá de algunas críticas naturales–, sino también porque en su reemplazo ha sido nombrado un médico que, a decir de las voces consultadas por este Diario, es un riesgo para un sector tan delicado.

En reemplazo de Cevallos fue nombrado Hernán Condori Machado . Es médico cirujano y está registrado en el Colegio Médico de Huancayo. Se conoce que ha brindado servicios de medicina obstétrica (ecografía especializada), pero en su registro oficial no figura ninguna especialidad.

Como se detalla en esta nota, el nuevo titular de Salud llega al cargo con varios antecedentes que no hablan bien de él. Es investigado por presuntos actos de corrupción cuando era funcionario público en Junín y también se le critica por promocionar como médico sustancias supuestamente curativas, pero que no tienen respaldo científico. ¿Es un riesgo su nombramiento? Varios especialistas e instituciones responden.

Para el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, sí lo es, porque es preocupante que en plena tercera ola de contagios de coronavirus se hagan cambios tan drásticos en el Ministerio de Salud. “La experiencia del nuevo ministro deja mucho que desear [...] Ha estado promoviendo productos que no tienen ninguna validez científica. Para nosotros, es una alerta que un ministro base sus conocimientos en cosas empíricas. No vaya a ser que el Ministerio de Salud se convierta en eso”.

Urquizo agregó que la crisis sanitaria es severa, el presupuesto del sector sigue siendo bajo y la gran reforma del sistema de salud no se está planteando. “El gremio médico queda desconcertado. Nosotros estamos sorprendidos. El ministerio necesita gente con experiencia, un equipo técnico de alto nivel. Nos preocupa como colegio médico”, afirmó el decano y comentó que hoy cursarán una carta al ministro Condori para que haga una exposición ante el Consejo Nacional del CMP, previsto a desarrollarse este viernes 11 y sábado 12 de febrero.

El Comercio también conversó con el médico epidemiólogo Percy Mayta-Tristán, director de Gestión y Proyectos de la Investigación en la Universidad Científica del Perú. En su opinión, el nombramiento de Condori Machado es un riesgo, porque la anterior gestión venía trabajando “relativamente bien” en la atención de la pandemia, aunque había ciertos cuestionamientos relacionados con el presupuesto de salud y el descuido del primer nivel de atención.

“Este nombramiento no parece estar orientado a mejorar el sector, sino más bien parece un cupo político [...] No es alguien conocido dentro de la salud pública por su experiencia de gestión y llama la atención que recomiende a sus pacientes sustancias que no sirven y no tienen evidencia científica . ¿Va a tener el mismo comportamiento dentro del sector?“, declaró Mayta-Tristán.

Agregó: “Nos preocupa qué es lo que quieran hacer, sobre todo si se trata de un cupo político y este es en un escenario de estado de emergencia con posibilidades de gasto en salud”.

En su cuenta de Twitter, el doctor Elmer Huerta dijo que es “vergonzoso” que al ministro de Salud se le vea en un video ofreciendo un producto que “en su febril imaginación tiene propiedades curativas”.

Esto es vergonzoso.



Nuevo ministro de salud Hernán Condori Machado resultó ser promotor de productos fraudulentos.



En este video pueden ver cómo ofrece “agua arracimada” que en su febril imaginación, tiene propiedades saludables.



¡Perú no merece esto!https://t.co/HFTD6Kmmfu pic.twitter.com/vaXhIuqrXc — Elmer Huerta (@drhuerta) February 9, 2022

Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeras del Perú, Josefa Vásquez Cevallos, expresó su precaución por la salida del ministro Hernando Cevallos, porque “en medio de esta crisis sanitaria demostró apertura para el diálogo con los profesionales de la salud”.

Nos ha tomado por sorpresa la salida del DR Cevallos del Minsa porque en medio de esta crisis sanitaria demostró apertura para el diálogo con los profesionales de la salud. El nuevo titular debe garantizar la continuidad de la vacunación contra el Covid 19. — Josefa Vasquez Cevallos (@cevallos_josefa) February 9, 2022

En diálogo con El Comercio, Vásquez dijo que el cambio ministerial les cayó por sorpresa y nos les parece correcto, porque el ministro Cevallos venía haciendo “una gestión transparente, de diálogo y técnica”.

“Es un riesgo el nombramiento del nuevo ministro. Tiene antecedentes, no vemos que haya tenido una gestión exitosa [como funcionario público]. Se está exponiendo a la población en plena pandemia y con un sistema sanitario débil”, comentó.

A estas críticas también se ha sumado la Defensoría del Pueblo. En un comunicado, señaló que para afrontar la emergencia sanitaria, “urge que el Minsa esté a cargo de una persona idónea para esa función”.

Lamentamos que presidente de la República designara como ministro de Salud a persona investigada por @FiscaliaPeru anticorrupción, sin experiencia destacada en salud pública, que avala uso de productos sin respaldo científico. Le reiteramos corregir este tipo de decisiones (1/3) pic.twitter.com/HF4f3FX8rp — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 9, 2022

-Acusaciones e investigaciones-

Condori Machado no ha sido ajeno a la política y a las denuncias por corrupción. En el 2006, postuló para la alcaldía de Perené, distrito de la provincia de Chanchamayo (Junín) por la Alianza Revolucionaria Integracionistas Moralizadora, pero no fue elegido. Volvió a postular al mismo cargo, sin éxito, en el 2010. En esa segunda ocasión lo hizo representando al Movimiento Político Regional Perú Libre, de Vladimir Cerrón.

El recién nombrado ministro de Salud, Hernán Condori, junto a Vladimir Cerrón en una foto de archivo.

Fue justo durante la primera gestión de Cerrón al frente del Gobierno Regional de Junín cuando fue nombrado director ejecutivo de la Red de Salud Chanchamayo. Estuvo en el cargo entre el 25 de enero del 2011 y el 24 de febrero del 2014. Luego, en el 2019, cuando Cerrón es elegido nuevamente gobernador regional de Junín, Condori vuelve a ser asignado al mismo cargo. El 2020 fue nombrado por el reemplazante de Cerrón como director regional de Salud, pero duró seis días en el cargo porque no cumplía criterios de ideoneidad como se observa en el siguiente documento.

En este documento se observa las razones por las que Condori fue retirado del cargo de director regional de Salud.

La fiscalía anticorrupción de La Merced le abrió el 2019 una investigación por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible . Según la denuncia que difundió la Unidad de Investigación de El Comercio, se hicieron cobros indebidos a postulantes a cargos CAS bajo la denominación de “derecho a trámite documentario”, montos que oscilaban entre S/10 y S/20. En este caso, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria el 17 de junio del 2021.

Existe otra investigación en la que también se involucró a Condori. La Contraloría lo incluyó en su informe de auditoría sobre la contratación y operatividad de un tomógrafo en el Hospital II-2 La Merced.

El informe de control del 2017 señala: “[Condori Machado] habría omitido en remitir su informe de conformidad, la calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias […]; incumpliendo los criterios señalados, cuya negligencia e incumplimiento habrían omitido el debido procedimiento administrativo de las contrataciones del Estado”.

Recomendaciones peligrosas

Además de las sospechas de corrupción, a Condori también se lo cuestiona por su desempeño como médico. En un video que difundió en las redes sociales, al nuevo ministro de Salud se le observa promocionando una sustancia a la que le atribuía propiedades curativas sin ninguna evidencia científica.

El flamante ministro de Salud Hernán Condori Machado ha promocionado el consumo de productos sin evidencia científica, asegurando que pueden curar diversos males. (Captura de Internet)

El producto que promocionaba es el Cluster X2, un “agua arracimada” que supuestamente es un agua con la que el cuerpo humano nace, pero a medida que pasan los años se va perdiendo. Condori explicó en su video que esa pérdida es “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. El consumo de esta sustancia soluciona ese problema, afirmó.

Según la web de Cluster X2, esta “agua arracimada” sirve para la distribución más eficiente de nutrientes esenciales, el aumento de la hidratación celular, el mejoramiento de la función y comunicación celular, y la capacidad de promover la eliminación de desechos y toxinas.

Lo grave del asunto es que en la misma web de Cluster X2, en un asterisco, se hace la siguiente aclaración: “ninguna de estas afirmaciones ha sido evaluada por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad”.

Condori Machado también ha sido un férreo defensor de la ivermectina y la azitromicina, incluso cuando ya se habían difundo muchas evidencias sobre los riesgos que representaba el consumo de estos fármacos en pacientes con coronavirus.

