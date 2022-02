El ministro de Salud, Hernán Condori Machado, se pronunció sobre los cuestionamientos en su contra por promocionar en redes sociales el consumo de agua arracimada - sustancia a la que se le atribuyen supuestos beneficios para la salud pero sin evidencia científica - y afirmó que dicho producto sí cuenta con los permisos sanitarios para su comercialización en boticas.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Condori señaló que las publicaciones que hizo en su página de Facebook, antes de tomar las riendas del Ministerio de Salud, no han sido borradas. “No he borrado nada, pueden ingresar, he hecho publicaciones sobre la hepatitis, uso del pulsioxímetro, COVID o vacunación”, indicó.

Sin embargo, precisó que ya “no le haría propaganda” al agua arracimada, pese a que, según dijo, dicho producto “tiene permiso de la Digemid, Digesa y de la FDA, además, se puede comercializar en diferentes boticas y farmacias”.

“Es un producto que es a nivel mundial y tiene patentes en diferentes países, pueden buscarlo y van a ver que tiene permiso de todas estas entidades. Yo soy un médico profesional y me gusta trabajar con mis pacientes, siempre he hecho la labor como médico preventiva”, acotó.

¿Qué dijo Condori sobre el agua arracimada?

En el video difundido en redes sociales, Condori se presenta como médico cirujano -aunque el consultorio médico desde donde graba consigna que atiende en la especialidad de Obstetricia- y explica que existen diferentes tipos de agua, entre ellos el agua arracimada, y señala que “es con la que nosotros nacemos y, conforme va pasando los años, la vamos perdiendo”.

Aseguró que dicha pérdida es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. También señala que esos problemas se pueden solucionar consumiendo Cluster X2, el producto que promociona.

Según el nuevo ministro de Salud, se diluye una tapita de esa agua arracimada en un litro de agua de manantial y se debe consumir durante todo el día.

¿Qué es el agua arracimada?

“El agua arracimada es un agua con sus moléculas ordenadas, como un hexágono”, explica en el video el ministro Condori. De acuerdo con sus promotores, este tipo de agua tiene la posibilidad de causar cambios moleculares que le permiten penetrar de manera más sencilla en las células, aumentando así la absorción de los suplementos alimenticios.

