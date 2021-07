“Me parece una buena noticia que la premier Violeta Bermúdez señale que no hay de que preocuparse, que hay vacunas disponibles para continuar con la inmunización contre el COVID-19. Me parece que eso está muy bien, que el Gobierno saliente confirme ese dato a nosotros y al pueblo, porque eso tranquiliza”, sostuvo el Hernando Cevallos, asesor en temas de salud del presidente electo Pedro Castillo.

“La primera ministra está partiendo de la premisa que el Gobierno que entra va a encontrarse con el stock de vacunas suficientes para ampliar y profundizar el ritmo de la vacunación, lo cual me parece una buena noticia”, declaró a Radio Programas del Perú, con relación a las declaraciones de este viernes de la primera ministra Violeta Bermúdez.

Hernando Cevallos resaltó las jornadas de vacunatón y dijo que se debería llevar estas campañas a las zonas alejadas donde todavía no se alcanzan buenos niveles de inmunización.

“Yo he señalado lo positivo, que se haya avanzado. Por ejemplo, los vacunatones, que es una buena iniciativa. Bueno, centralizada todavía, pero buena iniciativa, pues hay que mantenerla, pero necesitamos también junto con eso trabajar mucho en las zonas más alejadas, en las regiones, que todavía no alcanzan niveles de vacunación para nada tranquilizadores”, apuntó.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló en la víspera que le parecía “pesimista” el comentario que hizo Hernando Cevallos ante la compra de vacunas contra el coronavirus, por parte del Estado. “Yo conozco al doctor Cevallos, sin embargo, ha demostrado, con las declaraciones de los últimos días, que es demasiado pesimista, porque no se convence de las cosas que son objetivamente demostrables”, dijo en conferencia de prensa.

Cevallos había manifestado que el Estado solo cuenta con cartas de intención para la adquisición de compras de vacunas contra la COVID-19, pero Ugarte Ubillúz respondió que se trata de una confusión por parte del asesor de Pedro Castillo.

