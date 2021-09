El ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que la variante Delta del COVID-19 se convirtió en la mayoritaria del país; además, no descartó una tercera ola de contagios de esa enfermedad pese a la reducción de personas contagiadas.

“Ya no estamos con la variante Delta como minoritaria; en este momento es la variante mayoritaria en el país con más de 534 casos”, indicó el funcionario al canal Latina.

También pidió a la ciudadanía no confiarse por el descenso de cifras, pues se tiene la experiencia en países que, a pesar de contar con vacunados, presentaron una nueva ola.





Al ser consultado sobre la proyección de contagios para este mes, Cevallos indicó lo siguiente: “Lo que esperábamos en principio, es que pasada la quincena de setiembre podríamos tener un incremento sustancial de casos. No lo hemos tenido, pero sí hemos tenido un incremento de la variante Delta. Pero en términos globales no han aumentado sustancialmente los casos de Covid. No descartamos que esto puede producirse (tercera ola)”, precisó.

REVISA AQUÍ | Ministro Cevallos: Vacunación completa para ingresar al Perú aplicará a países con alta tasa de inmunización

“Así que a cuidarnos, a mantener el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y a vacunarnos”, añadió.

Por otro lado, el titular del Minsa indicó que el país suscribió un nuevo contrato con la empresa Sinopharm para la adquisición de 8 millones de vacunas que llegarán en el mes de octubre.

“Seguimos adelante con la vacunación en todo el país, con algunos buenos anuncios. Ayer se acaba de firmar el contrato con Sinopharm para que vengan, próximamente, en el mes de octubre 8 millones más de vacunas. Ya está firmado el contrato”, detalló el ministro.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 13 de septiembre, inició la vacunación contra la COVID-19 a personas mayores de 25 años en lima y callao, así lo anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos. Esta decisión se tomó debido al avance de las variantes Delta y Mu del coronavirus en nuestro país. Sí estas pronto a vacunarte, te presentamos una serie de precauciones que debes tomar una vez recibida la primera dosis.