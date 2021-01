Han pasado casi 26 años de la muerte de héroe nacional del Perú, Luis Alberto García Rojas, y hay aún reconocimientos legales que siguen pendientes y otros que se realizan pero bajo la crítica de sus familiares.

Julia Panta Quevedo, viuda del héroe que falleció el 29 de enero de 1995 en el Cenepa, cuestiona que el Ministerio de Defensa (Mindef) haya ordenado mediante una directiva que para esta fecha el Ejército realice una ceremonia castrense en conmemoración de García Rojas cuando una resolución judicial del 2018 exige que esta sea una ceremonia oficial.

Este es el preciso momento en que misiles ecuatorianos persiguen al helicóptero de García Rojas, un 29 de enero de 1995 (Foto: Archivo/Rolly Reyna)

La diferencia, explica, es que un acto castrense lo preside el comandante general del Ejército del Perú, mientras que una ceremonia oficial es encabezada por el altas autoridades de los poderes del Estado al tratarse de un héroe nacional, como ocurre en los días conmemorativos del almirante Miguel Grau Seminario o del coronel Francisco Bolognesi.

Según la sentencia de la Segunda Sala Civil de Lima, del 13 de abril de 2018, “las ceremonias a realizarse cada año, tienen el carácter de oficial, es decir, que cuenten con la presencia de altos funcionarios del país y con los principales representante de los poderes del estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), no resultando suficiente la realización de ceremonias institucionales”.

La misma sentencia cuestiona que en el 2017 la ceremonia anual se haya realizado “únicamente con la presencia del cuerpo institucional, vale decir, con la presencia del cuerpo militar, no observándose funcionario alguno”.

Panta está exigiendo que el Mindef rectifique la calificación de este acto. Con esa intención ha solicitado reunirse con la titular del sector, Nuria Esparch Fernández. Hasta el momento, le han confirmado para este lunes una reunión con la jefa del gabinete de asesores de este ministerio, Mariana Llona Rosa.

“Es una falta de interés. Se quejan tanto de los problemas de identidad que tenemos como peruanos, pero cuando se trata de rendir honores a un héroe nacional no se hace correctamente. Me da mucha pena”, dice Panta, quien asegura que a pocos días de la ceremonia aún no le cursan invitación.

Por otro lado, Panta asegura que el Ministerio de Educación ha distribuido un libro sobre la vida de García Rojas que tiene imprecisiones y afirmaciones que en su opinión resultan inoportunas. “Si no era militar, se volvía vago” y “Suspendió sus vacaciones para ir a combatir en la guerra del Cenepa” dice Panta que estas son algunas de esas frases desafortunadas. Exige que se haga una nueva publicación.

Sobre esto, ya en el 2018, la citada sentencia señala que “el libro en su conjunto [del Ministerio de Educación sobre la vida de García Rojas], no realza el acto heroico, pues faltando a la verdad, ha tratado de ridiculizarlo e incluso minimizar las acciones realizadas por su esposo [de la demandante]”.

Otro tema que cuestiona Panta es que, pese a estos 26 años transcurridos, la historia de su esposo Luis Alberto García Rojas aún no es bien difundida en las escuelas y en la sociedad, como ordenó la Ley N° 26841, Ley que crea el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas.

-Historia de Vida-

Luis Alberto García Rojas nació en Chiclayo el 8 de abril de 1963. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1980 y se graduó como alférez de artillería. En 1987 ingresó a la Escuela de Aviación del Ejército y obtuvo el título de aviador.

Entregaron título honorífico a Luis García Rojas, héroe nacional del Cenepa. (Presidencia)

Se casó con Julia Panta Quevedo el 4 de junio 1988. Tuvieron dos hijas: Andrea y Diana.

En enero de 1995, participó en el combate del Cenepa comandando su helicóptero portatropas MI-8T. Durante un ataque a las bases ecuatorianas es que fue alcanzando por un misil enemigo. Él y su tripulación fallecieron.

Con la Ley 28682, del 26 de febrero de 2006, el Congreso de la República lo declaró Héroe Nacional del Cenepa. Antes, en el 2000, el Ministerio de Defensa lo nombró Patrono de la Aviación del EP.

