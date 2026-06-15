Resumen

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Las personas que deseen realizar aportes voluntarios de cualquier monto pueden hacerlo mediante la plataforma Yape al número telefónico 930 834 941, a nombre de David Canchachi. Foto: composición GEC
Las personas que deseen realizar aportes voluntarios de cualquier monto pueden hacerlo mediante la plataforma Yape al número telefónico 930 834 941, a nombre de David Canchachi. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Felix Faustino Canchachi Alvarado, de 80 años, se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Javier Prado tras ser arrollado por una motocicleta hace unos días. El accidente lo dejó con un diagnóstico médico reservado y una dependencia absoluta a un sistema de ventilación mecánica artificial.

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