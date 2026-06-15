Felix Faustino Canchachi Alvarado, de 80 años, se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Javier Prado tras ser arrollado por una motocicleta hace unos días. El accidente lo dejó con un diagnóstico médico reservado y una dependencia absoluta a un sistema de ventilación mecánica artificial.

Su único familiar es su hijo, David Canchachi, con quien ha vivido y a quien ha asistido durante su época universitaria en San Marcos, debido a que presenta una discapacidad física motriz. Ahora, David solicita ayuda a sus amistades y a la comunidad para poder cubrir la atención médica de su padre.

“Quienes me conocen saben que solo mi papá y yo vivimos en Lima, ambos nos apoyamos y hemos ido saliendo adelante. A pesar de mi discapacidad física, siempre me ha apoyado en todo. No quiero dejar de hacer lo máximo posible para que él pueda salvarse”, expresó David en su cuenta de LinkedIn.

El joven comunicador precisó que, debido a la inestabilidad de las funciones vitales de su padre, los médicos de la clínica han dictaminado que es imposible efectuar una transferencia hacia un hospital público, lo que obliga a mantener la atención de alta complejidad en la institución privada donde fue ingresado inicialmente.

Denuncian que personal de la clínica Javier Prado exigió la identidad de un menor atropellado como requisito para atenderlo.

Motociclista implicado rechaza brindar asistencia económica

De acuerdo con la información provista por el hijo de la víctima, el conductor de la motocicleta responsable del atropello manifestó que no otorgará ningún tipo de soporte económico complementario para el tratamiento de las lesiones del adulto mayor, argumentando que la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) exime sus responsabilidades.

Sin embargo, la cobertura económica máxima contemplada por la póliza del SOAT se agotó por completo debido a la complejidad de las intervenciones iniciales. Actualmente, el presupuesto diario requerido para asegurar la permanencia del paciente en UCI asciende a cerca de 20 000 soles, un monto que sobrepasa las capacidades financieras de su hijo.

Canales de ayuda y campaña de donación de sangre

A través de un pedido público difundido mediante redes sociales, el hijo del agraviado detalló la vulnerabilidad de su situación familiar actual. Tras la urgencia, se ha iniciado una campaña solidaria para canalizar la ayuda de la ciudadanía a través de diversos mecanismos:

Cuentas oficiales de ayuda para Félix Canchach, quien fue atropellado por un motociclista. Foto: LinkedIn

Apoyo económico: las personas que deseen realizar aportes voluntarios de cualquier monto pueden hacerlo mediante la plataforma Yape al número telefónico 930 834 941, a nombre de David Canchachi.

Donación de Sangre de Urgencia: se requiere con carácter de prioridad el apoyo de donantes voluntarios de los tipos de sangre O positivo (O+) u O negativo (O-). Los ciudadanos aptos, pueden acercarse a las instalaciones de la Clínica Javier Prado e indicar que la entrega se realiza a nombre del paciente institucional Felix Canchachi Alvarado (DNI: 17893316).

Los organizadores de esta cruzada exhortaron a la comunidad a difundir la alerta de ayuda médica para ampliar el alcance de la convocatoria y dar un respaldo a Félix Canchachi.