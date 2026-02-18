Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los testigos señalaron que el bus se pasó la luz roja del semáforo. Foto: referencial
Los testigos señalaron que el bus se pasó la luz roja del semáforo. Foto: referencial
Por Redacción EC

Un fatal accidente de tránsito se registró en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el límite de los distritos de Breña y Jesús María, donde un hombre no identificado perdió la vida tras ser atropellado por un bus de transporte público.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

Hombre muere atropellado por bus de transporte público en la avenida Brasil
Lima

Hombre muere atropellado por bus de transporte público en la avenida Brasil

Reniec exhorta a entidades a aceptar DNI azul y amarillo vigentes en todos los trámites
Lima

Reniec exhorta a entidades a aceptar DNI azul y amarillo vigentes en todos los trámites

Senamhi: Lluvias “de ligera a extrema intensidad” se presentarán en Lima y la costa hasta el 19 de febrero
Perú

Senamhi: Lluvias “de ligera a extrema intensidad” se presentarán en Lima y la costa hasta el 19 de febrero