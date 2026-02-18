Hombre muere atropellado por bus de transporte público en la avenida Brasil

Un fatal accidente de tránsito se registró en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el límite de los distritos de Breña y Jesús María, donde un hombre no identificado perdió la vida tras ser atropellado por un bus de transporte público.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, la víctima intentaba cruzar la vía a la altura del jirón Canterac cuando fue impactada por una unidad de la empresa Nueva América, que presuntamente habría cruzado el semáforo en luz roja.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la reiteración de hechos similares en ese punto de la ciudad. “Que pongan a un policía de tránsito acá. No es la primera vez, esto ya va ocurriendo; y, entre otros meses, de nuevo lo mismo”, manifestó una residente.

Otra vecina añadió: “Me da miedo (cruzar la avenida Brasil). Yo tengo que asegurarme bien, porque se pasan (los buses), no respetan, se pasan la luz roja. Como no hay policía, hacen lo que quieren”.

Uno de los carriles de la avenida permaneció cerrado durante varios minutos mientras las autoridades realizaban las diligencias preliminares.

El conductor del bus fue trasladado a la Comisaría PNP de Breña, dependencia que asumió las investigaciones. Asimismo, la unidad involucrada en el accidente fue llevada a la sede policial como parte de las pericias correspondientes.