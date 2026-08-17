Aún se desconoce la identidad del sujeto que nadó en las aguas empozadas. Foto: captura Exitosa Noticias
Aún se desconoce la identidad del sujeto que nadó en las aguas empozadas. Foto: captura Exitosa Noticias
Por Redacción EC

Las intensas lluvias registradas la noche del domingo provocaron una inundación en el bypass Nueva Esperanza, ubicado en la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, paralizando el tránsito en la zona y cubriendo casi por completo un bus de transporte público.

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