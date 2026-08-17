Las intensas lluvias registradas la noche del domingo provocaron una inundación en el bypass Nueva Esperanza, ubicado en la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, paralizando el tránsito en la zona y cubriendo casi por completo un bus de transporte público.

El hecho generó asombro y malestar entre los vecinos. Sin embargo, pese a los riesgos, un hombre vestido de negro y con el cabello verde se puso a nadar en el aniego ante la mirada de las autoridades.

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En las imágenes de Exitosa se aprecia que el sujeto saludó a las personas que grababan lo sucedido y, poco después, volvió a ingresar a las aguas acumuladas, mientras tres cisternas intentan despejar la vía.

Los hechos

Sobre el bus perteneciente a la empresa de transporte Rivera, se supo que ingresó al bypass cuando el agua aún se encontraba en niveles bajos, pero, conforme avanzaba, la acumulación provocó que el vehículo se detuviera y apagara, por lo que el chofer tuvo que descender junto a los pasajeros. Por fortuna, no se reportaron heridos.