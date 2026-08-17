Las intensas lluvias registradas la noche del domingo provocaron una inundación en el bypass Nueva Esperanza, ubicado en la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, paralizando el tránsito en la zona y cubriendo casi por completo un bus de transporte público.
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