Por Sebastián Ramírez Mendoza

La tendencia de homicidios en lo que va de 2026 muestra una reducción en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, según expertos, afirmar que esto implica una mejora en la seguridad ciudadana del país sería una conclusión sesgada e incompleta.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.