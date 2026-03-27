Todo comenzó cuando el usuario de TikTok Miguel Montalván aseguró en sus redes que había recibido información oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), señalando que el panorama no sería del todo negativo. “Uno ve las noticias y parece que el Perú se termina mañana, pero ¿de verdad nos están mostrando todo? Tampoco se trata de ser sobón con la PNP, pero hay que ser justos; estamos mejorando un poquito. ¿Por qué no sale eso en las noticias? ¿Acaso la noticia buena no vende y solo vende el morbo? Esta es data oficial”, afirmó.

En la información presentada por el usuario se señalaba que, de acuerdo con un reporte de incidencia delictiva de la División de Operaciones Policiales, entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2026 se habrían registrado 582 homicidios, lo que representaría una disminución en comparación con 2025, cuando se reportaron 646 casos.

La PNP señaló a El Comercio que la información difundida no figura en la base de datos de la División de Operaciones Policiales. Foto: Andina.

Sin embargo, este Diario se comunicó con la PNP, que señaló que “no se registra en los archivos de la División de Operaciones Policiales la información que menciona ese usuario. Cabe precisar que, cuando se trata de ese tipo de cifras, las que brinda dicha división están relacionadas únicamente con accidentes de tránsito, infracciones menores y accidentes de motocicleta. En ese sentido, dejamos constancia de que no hemos remitido dicha información”.

Pese a que la PNP descartó haber compartido esta información y señaló que no forma parte de su base de datos, registros oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) sí evidencian una aparente reducción de homicidios. El Comercio accedió a su reporte más reciente, que da cuenta de 487 casos entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2026, frente a los 569 registrados en el mismo periodo de 2025 .

De este modo, sí se puede hablar de una disminución en las cifras. No obstante, especialistas consultados por este Diario advirtieron que este tipo de comparaciones en periodos cortos no necesariamente reflejan una mejora sostenida en la lucha contra la criminalidad .

Los problemas de este tipo de análisis comparativos

Uno de los que cuestionó este tipo de estadísticas fue el analista de datos Juan Carbajal, quien señaló que, al no considerar todo el contexto, se incurre en sesgos de selección. “Esto ocurre cuando solo se compara una parte del todo. Es importante aclarar que el hecho de que la cifra del 2026 sea menor que la del 2025 no necesariamente significa que haya una mejora”, sostuvo en entrevista con El Comercio.

Especialistas advierten que comparar periodos cortos puede generar conclusiones sesgadas sobre la seguridad ciudadana. Foto: GEC.

“Por ejemplo, julio y diciembre son meses en los que hay más gente en las calles, y los delincuentes suelen aprovechar esa mayor afluencia para extorsionar. Esto no suele ser una tendencia recurrente en enero, febrero y marzo. Entonces, al analizar solo los primeros meses del año, a simple vista se observa una reducción, pero se trata de una mirada limitada que deja de lado los meses previos. Esto puede generar que la población tenga una percepción equivocada, ya que no se visibiliza todo el contexto”, explicó.

Profundizar en cada año y en cada región

Otro de los factores que, según Carbajal, faltan en este tipo de comparaciones es el desglose por regiones, más aún considerando que hay zonas del Perú donde el índice de criminalidad suele ser más alto.

“El análisis debería realizarse mostrando una tendencia clara por año y por región. De ese modo, el panorama será mucho más completo. Eso es lo que las autoridades deben comunicar, y no quedarse solo con un periodo de tiempo. De lo contrario, la gente seguirá pensando que existe una reducción progresiva, cuando no necesariamente es así. Al observar el panorama completo, se puede advertir que la criminalidad, en realidad, va en aumento”, indicó.

Delitos no denunciados

Carbajal también enfatizó que la aparente disminución de delitos como la extorsión no puede evaluarse de manera completa, ya que, lamentablemente, muchos ciudadanos prefieren pagar los cupos antes que denunciar. Por ello, advirtió que “debemos evitar sacar conclusiones apresuradas. Toda estadística debe mostrar los datos en su contexto completo y no solo en una parte”, precisó.

Expertos recomiendan analizar la criminalidad por años y regiones para tener un panorama más completo. Foto: GEC.

Mayor necesidad de datos

Otra carencia importante la señala Víctor Manuel Quinteros, especialista en seguridad ciudadana y exdirector general de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Según explicó, “la fuente de información del Sinadef suele abordar casos referenciales y no expresa el número real de homicidios dolosos. Por lo tanto, contamos con datos importantes, pero insuficientes”.

“Esto puede generar algún tipo de sesgo o una percepción apresurada sobre la criminalidad. Incluso, la data que brinda la Policía contiene reportes oportunos, pero con información usualmente provisional que se va procesando a lo largo del tiempo. Es decir, se trata de sistemas de información que no garantizan que se esté contabilizando todo”, añadió.

En esa línea, reiteró que el rango de tiempo para un análisis no debería limitarse a meses, sino ampliarse a años. “La Política Nacional de Seguridad Ciudadana está vigente hasta el 2030 y el Plan de Seguridad aprobado el mes pasado abarca el periodo 2026-2028. Por ello, es necesario esperar un horizonte más amplio para verificar los impactos en determinadas zonas. El rango más corto debería ser, como mínimo, de dos años”, explicó.

“Del mismo modo, esto puede complementarse con un trabajo en los sistemas administrativos para medir el impacto de la delincuencia por territorio. No debe analizarse solo a nivel nacional ni siquiera departamental, sino mediante un conteo más focalizado, ya sea por distrito o, mejor aún, por barrio. Esa es la información que se necesita”, concluyó.